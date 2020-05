Anzeige

Erneuerbare Energien Conti unterstützt Windrad-Produktion Das Unternehmen stattet Goldwind-Produkte mit Antriebsriemen aus. Diese werden im Werk in Dannenberg hergestellt.

Foto: Lex

Hannover.Das Technologieunternehmen Continental stattet Windräder des chinesischen Windkraftanlagen-Herstellers Xinjiang Goldwind Science and Technology mit Antriebsriemen aus. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die am deutschen Standort Dannenberg hergestellten Riemen würden in der patentierten und weltweit einzigartigen Konstruktion dafür sorgen, dass sich die Rotorblätter auch ohne den Einsatz von Getrieben und Hydraulik jederzeit verstellen ließen.

Bei der Entwicklung der Riemen hätten auf zwei bewährte Zahnriemen-Technologien zurückgegriffen und diese optimal miteinander kombiniert. Um den Bedarf des chinesischen Unternehmens an mehr als 100 Kilometern Antriebsriemen jährlich zu decken, investierte Continental bereits 2018 rund zwei Millionen Euro an seinem niedersächsischen Standort in eine neue Anlage.