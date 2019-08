Anzeige

Zulieferer Continental plant wohl Werkschließungen Der Automobilzulieferer hat zu kämpfen. Auch deutsche Standorte sollen infrage stehen. In Regensburg arbeiten 8300 Menschen.

Mail an die Redaktion Der Automobilzulieferer Continental plant anscheinend Werkschließungen. Foto: Holger Hollemann/dpa

Regensburg.Der Autozulieferer Continental plant offenbar die Schließung von neun der insgesamt 32 Werke seiner Antriebssparte Powertrain. Auch deutsche Standorte könnten von dem Stellenabbau betroffen sein, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ am Freitag unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. Eine Beschäftigungsgarantie, die der Konzern seinen Mitarbeitern voriges Jahr gegeben hatte, soll dem Bericht zufolge nun angeblich nicht mehr gelten. Die Standorte Regensburg und Roding gehören zu der Sparte Powertrain.

Continental verwies auf laufende Gespräche. Ziel sei es, gemeinsam mit den Arbeitnehmern Lösungen für die „nachhaltige Sicherung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“ zu finden. Es sei vereinbart worden, in den kommenden Wochen erste Lösungen zu finden. In der Regel stünden mehrere Lösungswege zu mehr Wettbewerbsfähigkeit zur Verfügung: „Über etwaige Ergebnisse aus unseren laufenden Diskussionen werden wir berichten, sobald eine solche Verständigung erfolgt ist.“

Der Hannoveraner Traditionshersteller hat große Probleme, die Spur zu halten. „Derzeit ist das Marktumfeld sehr herausfordernd“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart zuletzt, er sprach von einem tiefgreifenden, sich dramatisch beschleunigenden und „teilweise disruptiven“ Wandel in der Branche. Es brauche nun „Kostendisziplin“ – was für Conti auch heißen dürfte: Stellen streichen! Wie viele der fast 245 000 Conti-Mitarbeiter es treffen werde, sei Gegenstand von Diskussionen mit der Gewerkschaft. Bei Continental in Regensburg arbeiten rund 8300 Menschen. In erster Linie fungiert der Standort Regensburg für Powertrain als weltweiter Unternehmenssitz (Headquarter) und zentraler Entwicklungsstandort für den gesamten Powertrain-Bereich. In Nürnberg gibt es drei Conti-Standorte. In Roding wurde bereits im vergangenen Jahr beschlossen, rund 300 Stellen abzubauen. Für die Ausgliederung der Sparte Powertrain, die der Konzern kommendes Jahr an die Börse bringen will, hatte Conti 2018 eine fünfjährige Beschäftigungssicherung vereinbart. (dpa/ct)

