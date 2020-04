Anzeige

Gesundheitswesen Continental produziert Medizinschläuche Für den Gesundheitssektor in Bergamo und der Lombardei stellt Continental in Italien medizinische Schläuche her.

Mail an die Redaktion Continental produziert Niederdruckschläuche für den italienischen Gesundheitssektor trotz heruntergefahrener Produktionskapazitäten aufgrund der Covid-19-Pandemie. Foto: Continental AG

Daverio.Das Technologieunternehmen Continental produziert an seinem italienischen Standort in Daverio Schlauchleitungen, die im Medizinsektor Bergamos und der Region Lombardei benötigt werden. „Auch wenn Continental seine Produktion am norditalienischen Standort aufgrund der Covid-19-Pandemie heruntergefahren hatte, produzierten wir die speziell angeforderten Chargen für den angespannten italienischen Gesundheitssektor“, erklärt Marco Tamborini in einer Pressemitteilung. Er ist seit der Übernahme von Merlett durch Continental im Jahr 2019 verantwortlicher Manager für die in Italien ansässige Produktion thermoplastischer Schlauchlösungen bei Continental.

„Deshalb haben wir vorübergehend eine Produktionslinie wieder hochgefahren, um den Bedarf unserer Kunden und des medizinischen Bereiches zu decken“, erläutert Tamborini weiter. „Dies ist unser Mindestbeitrag für Bergamo und die italienische Gesellschaft, um alle Helfer im medizinischen Bereich zu unterstützen. Diese leisten in diesen schwierigen Zeiten eine großartige und wertvolle Arbeit.“

Die Schläuche werden für den Transport von Luft und verschiedener medizinischer Gase hergestellt, die im Gesundheitswesen benötigt und eingesetzt werden. So werden die Schläuche beispielsweise für die Niederdruckförderung, aber auch das einfache Ansaugen von Gasen in Beatmungsgeräte wie ein CPAP-System (Continuous Positive Airway Pressure, eng. für Spontanatmung mit kontinuierlich positivem Atemwegsdruck) verwendet, um sicherzustellen, dass die Spontanatmung des Patienten unterstützt wird.

Schlauchlösung für Anästhesie- und Beatmungsgeräte

Die Lösungen für den Gastransfer wurden für den in Bergamo ansässigen Kunden Flow-meter hergestellt, der auf die Entwicklung von Geräten zur Messung, Steuerung und Versorgung mit Flüssigkeiten spezialisiert ist. Die Stadt Bergamo in der Region Lombardei ist von der neuartigen Viruserkrankung besonders stark betroffen.

Der medizinische Gasversorgungsschlauch von Continental ist ein PVC-Schlauch mit TPU-Inliner und Polyestergarnverstärkung sowie einer Polyurethan-Zwischenhaftschicht. Er ist für den Transport von Luft, Sauerstoff, Distickstoffoxid, Helium und Kohlendioxid geeignet. „Künftig werden wir einen starken Fokus auf die Herstellung von medizinischen Schläuchen für den europäischen Gesundheitssektor legen – gerade in diesen Tagen, in denen der medizinische und gesellschaftliche Bedarf an medizinischen Geräten für Atemwegserkrankungen so extrem hoch ist“, sagt Tamborini.

