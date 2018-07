Unternehmen Continental: Regensburg bekommt eine AG Benzin, Diesel, Elektro – die Antriebssparte von Conti soll an die Börse gehen. Gesteuert wird sie von der Oberpfalz aus.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion 8000 Mitarbeiter beschäftigt Continental in Regensburg. Ein Abbau ist nicht geplant. Foto: Continental/MZ-Archiv

Regensburg.Regensburg wird im nächsten Jahr möglicherweise Hauptsitz einer großen Aktiengesellschaft. Die Antriebssparte Powertrain des Automobilzulieferers Continental könnte 2019 an die Börse gehen. Gesteuert wird dieses Geschäft von Regensburg aus.

Seit Donnerstag ist der Weg frei für eine neue Struktur von Continental: Der Aufsichtsrat hat den Plänen des Vorstands zugestimmt. Damit ist eine neue Holding-Struktur der Continental AG unter der neuen Dachmarke „Continental Group“ beschlossene Sache. Nach monatelangem Sondieren hatte der Vorstand beschlossen, die Antriebssparte Anfang 2019 abzuspalten. Ein Teilbörsengang soll ab Mitte 2019 möglich sein.

Der künftige Chef ist schon da. Die Leitung soll Andreas Wolf übernehmen. Er sitzt bereits in Regensburg – als Chef der Geschäftseinheit „Body & Security“ (Elektroniksysteme, etwa für den Zugang zu Fahrzeugen, die Fahrberechtigung und die Verfügbarkeit von Sicherheits- und Komfortfunktionen).

Die drei Säulen



Es soll drei geschäftliche Säulen geben: Reifen, das Zulieferergeschäft sowie die Antriebssparte. Zur Antriebssparte zählen die Technik rund um Verbrennungsmotoren, aber auch Elektro- und Hybridantriebe sowie die Batterieaktivitäten. Die lukrative Reifensparte bleibt vorerst vollständig im Konzern.

Regensburg wird im Conti-Reich am meisten von der Umorganisation betroffen sein. So sieht es der hiesige IG-Metall-Chef Jürgen Scholz. Es gebe unter anderem viele Querschnittsfunktionen, die zugeordnet werden müssten. Je konkreter die Pläne würden, umso mehr Fragen tauchten auf, so Scholz.

Heute ist Regensburg mit seinen insgesamt rund 8000 Mitarbeitern für die Automotive-Divisionen Powertrain und Interior (Vernetzung, Steuerung und Bedienung von Fahrzeugen sowie Sicherheit) ein Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort, erklärt Pressesprecherin Simone Geldhäuser. Zudem fungiert Regensburg als Sitz der Divisionen Powertrain und Interior. Das Werk wird gegenwärtig um zusätzliche Gebäude erweitert.

Gewerkschaften ziehen mit



Bis 2020 sollen auch die Divisionen Interior und Chassis&Safety neu formiert werden. Aus ihnen werden laut Continental die zwei Geschäftsfelder Autonomes Fahren und Fahrzeugvernetzung hervorgehen. Sie wiederum gehören zum künftigen Bereich „Automotive“, dem Zulieferergeschäft.

Angesichts des Wandels der Autoindustrie habe Continental verschiedene Szenarien für eine Neuaufstellung geprüft, erklärte Vorstandschef Elmar Degenhart. „Denn wir wollen schneller wachsen als unsere relevanten Märkte.“ Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle nannte die Neuaufstellung „wegweisend und wertsteigernd“.

Dem stimmen die Arbeitnehmervertreter durchaus zu. Olga Redda von der Regensburger IG Metall sagte gegenüber der MZ, die Umorganisation biete Chancen. „Wir begrüßen den Prozess.“ Conti-Personalchefin Ariane Reinhart hatte erklärt, durch den Umbau würden keine Jobs wegfallen. Eher würde Tausende neue Arbeitnehmer gebraucht.

Betriebsrat und Gewerkschaft haben mit Conti im Frühjahr einen Pakt geschlossen. Er beinhaltet eine fünfjährige Beschäftigungssicherung im Powertrain-Bereich und eine Übereinkunft zur Qualifizierung.

Lorenz Pfau, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Continental Automotive und stellvertretender Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, erklärte: „Für die Beschäftigten ist es wichtig, dass sich die Continental AG klar zu allen Geschäftsbereichen des Konzerns bekennt. Die Äußerungen des Vorstandes, Mehrheitsaktionär eines neu zu gründenden börsennotierten Unternehmens zu bleiben, begrüße ich.“ Diesen Worten müssten Taten folgen.

Die Vereinbarung von Gewerkschaften und Betriebsräten müsse nun an den betroffenen Standorten umgesetzt werden. Die Weiterbildung sei der Gewerkschaft besonders wichtig. Denn sollte sich der Trend fortsetzen, dass sich die automobile Mobilität weg von Verbrennungsmotoren hin zu Elektroantrieben weiterentwickelt, dann müssten viele Tausend Mitarbeiter umgeschult werden.

Völlig unstrittig ist diese Entwicklung allerdings noch nicht. Einerseits ist unklar, ob die Kunden wirklich so viele Elektroautos kaufen werden. Andererseits steht die Branche unter enormem Druck, die Schadstoffemissionen zu senken. Das muss auch weiterhin bei den Verbrennern geschehen.

Auf keinen Fall, darauf will die IG Metall achten, soll Powertrain zu einer Art Bad Bank werden, für die man rechtzeitig an der Börse Geld einsammelt, ehe sie in Probleme gerät. Diese Befürchtung hatte Ferdinand Dudenhöffer geäußert. Der Branchenexperte glaubt, dass 2025 in diesem Geschäft hohe Sanierungskosten anfallen werden.

Deshalb war es für die Arbeitnehmervertreter von Anfang an so wichtig, dass im Antriebsbereich nicht nur die Verbrennungstechnologie bleibt, sondern auch die Elektromobilität enthalten ist. Sie hätten ihre Zustimmung von dieser Zukunftsfähigkeit abhängig gemacht, sagt Pfau zur MZ.

Für die Conti-Mitarbeiter in Roding (Landkreis Cham) ändert sich durch die Neuorganisation vorerst nichts. Conti-Sprecherin Geldhäuser erklärte: „Die Pläne zur Neuausrichtung des Standortes beinhalten nach wie vor eine Anpassung auf rund 480 Arbeitsplätze.“ Dieser Prozess bleibe von der aktuellen Konzern-Entscheidung zur Neuaufstellung unberührt. Conti hat im Frühjahr verkündet, rund 300 von 800 Stellen abzubauen. In dem zu Powertrain gehörenden Werk werden Hochleistungspumpen produziert.