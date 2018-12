Anzeige

Industrie Continental steuert die smarte Fabrik an Bei dem Regensburger Zulieferer arbeiten Mensch und Roboter zusammen. Zugleich reagieren die Entwickler auf den Auto-Umbruch.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Der Roboter (li.) als Kollege: Die Mitarbeiterin prüft Teile für die Autoelektronik. Foto: Krisztian Boczi für Continental Regensburg

Dr. Michael Fischer leitet das Kompetenzzentrum „Smart Factory“ der Continental Automotive GmbH weltweit. Foto: Krisztian Boczi für Continental Regensburg

Regensburg.Conti im Regensburger Osten bricht in die digitale Zukunft auf. Das Werk, das Elektronik für die Autoindustrie produziert, verwandelt sich seit einem Jahr in eine Modellfabrik 4.0. Dr. Markus Fischer, Leiter Industrietechnik am Standort, führte am Montag eine Journalistengruppe aus ganz Deutschland durch die bald smarte Fabrik, um Schritte der Digitalisierung vorzustellen. Bei einer Gesprächsrunde erläuterten Technologie-Experten von Conti, wie der Konzern die Umbrüche in der Autoindustrie meistern will.

Hybrid- und Elektroantrieb sollen besser werden

Dr. Gerd Rösel, Leiter Advanced Engineering im Geschäftsbereich Antriebssysteme, sagte, mehrere Entwicklungen müssten jetzt parallel laufen. „Der Verbrennungsmotor muss sauberer und effizienter werden, also weniger Kraftstoff verbrauchen.“ Den werde es schließlich weltweit noch lange geben. Optimiert werden müssten zugleich der Hybridantrieb und der Elektromotor. „Es ist eine Herausforderung, für alle drei Pfade maßgeschneiderte Lösungen zu finden. Aber als Zulieferer müssen wir den Dreier-Mix bedienen.“

Der Markt werde entscheiden. Deutschland hinke keineswegs hinterher, wie immer wieder kritisiert wird. „Sehen Sie sich die neue Produktpalette der Autobauer an“, sagte Rösel. „Die Elektrowelle startet jetzt.“

Im weißen Kittel durch die Fabrik

Für den Fabrik-Rundgang schlüpften die Besucher in Überschuhe und weiße Kittel. Das Tor der lärmenden Halle öffnete sich. „Wir setzen stark auf kollaborierende Roboter“, sagte Dr. Markus Fischer. Diese 60 „Cobots“ übernehmen körperlich belastende oder eintönige Handgriffe. Sie heben etwa Kisten mit Elektronik. Während große Industrieroboter ihre Greifarme in Käfigen ausstrecken, hantieren die Leichtbau-Cobots, die viel weniger Platz benötigen und zwei Jahre lang wartungsfrei sind, direkt neben dem Mitarbeiter. Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand. Die Roboter seien so leicht zu steuern wie ein Smartphone, betont Fischer. Im Notfall können die Conti-Beschäftigten ihre Helfer per Knopfdruck stoppen.

Roboter kennen ihre Route



Transportroboter kreuzen den Weg der Journalisten. Sie bringen Materialien zu den Fertigungslinien, wo die Mitarbeiter tätig sind. Kommt man den automatisierten Helfern in die Quere, stoppen sie und drehen sich einmal im Kreis, um die Umgebung zu scannen. Ist die Bahn frei, rollen sie weiter.

Cobots und Transportroboter gelten oft als typische Merkmale der smarten, also digitalisierten Fabrik. Doch Markus Fischer winkt ab. Die Automatisierung markiere nur den Anfang. Erst die Vernetzung mit anderen Anlagen lässt die Roboter zu einem Teil der Industrie 4.0, der digitalisierten Produktion, werden.

Damit das Material niemals ausgeht

Für das Pilotprojekt „Smart Factory“ am weltweit größten Automotive-Standort von Conti in Regensburg mit 8000 Beschäftigten haben die Verantwortlichen drei konkrete Anwendungsfälle ausgewählt. Markus Fischer, der auch das Kompetenzzentrum „Smart Factory“ für alle Elektronikwerke des Konzerns leitet, stellt die automatisierte Nachschub-Steuerung vor. „Ziel ist, dass die Fertigungslinie aufgrund des Produktionsplans weiß, was sie wann herstellen muss, und das Material selbstständig im Lager nachbestellt.“

Der Standort Conti Regensburg: Der Standort ist einer von 300 des Autozulieferers. In Regensburg beschäftigt das Unternehmen 8000 Menschen.

Divisionen: Für die Automotive-Divisionen (Chassis & Safety, Powertrain und Interior) ist Regensburg Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandort. Powertrain und Interior sitzen hier.

Die Produkte: Chassis & Safety stellt Beschleunigungs- und Drucksensoren, Fußgängerschutz-Sensoren, Airbag-Steuergeräte, Fahrerassistenzsysteme, elektronische Lenkhilfen, elektronische Dämpfer und Steuerungen her. Powertrain: Druck- und Luftmassensensoren, Getriebe- und Motorsteuerungen. Interior: Bordnetzsteuergeräte, Zugangskontrollsysteme, Transmitter, elektrische Lenkradverriegelungen.

Digitalisierung: Regensburg ist Modellfabrik für Digitalisierung.

Im zweiten Anwendungsfall will die Continental Automotive GmbH das Logistikzentrum für die digitale Zukunft rüsten. Alles soll punktgenau, schnell und reibungslos ablaufen - von der Ankunft des Lieferanten-Lkw bis zur Verpackung des bestellten Elektronikteils.

„Was ist wo?“, lautet die zentrale Frage beim dritten Anwendungsfall „Geolocation“. Diese Technologie hilft, Material – beispielsweise für das elektronische Zündschloss, den Seitenairbag, das Bordnetzsteuergerät oder die elektrische Lenkung – und Produkte richtig zu steuern und auch zu überwachen. „Geolocation kann man sich vorstellen wie ein Indoor-GPS-System. Alles, was mit einer digitalen Kennzeichnung versehen ist, kann lokalisiert werden“, erläutert der Leiter des Kompetenzzentrums „Smart Factory“.

Autos werden selbstständiger



Wenn sich die Digitalisierungsschritte bewähren, werden sie von allen Automotive-Standorten der Continental GmbH übernommen. Zur Digitalisierung zählen auch 3D-Druck oder Augmented Reality (Erweiterte Realität), die andere Conti-Werke testen. Regensburg zieht die Fäden.

„Jetzt müssen wir erst einmal die Fahrerassistenzsysteme verbessern“, Christian Schumacher, Leiter Programm-Management Fahrerassistenzsysteme



Bei der abendlichen Gesprächsrunde im „Leeren Beutel“ stellte Dr. Arno Perner, Leiter Batteriesegment der Division Powertrain, zu den Umwälzungen auf dem Autosektor fest: Die gewohnte Planungssicherheit existiere nicht mehr. „Welcher Antrieb wird sich durchsetzen? Das ist die entscheidende Frage. Hybrid, Elektro oder Brennstoffzelle?“ Christian Schumacher, Leiter Programm-Management Fahrerassistenzsysteme, sagte, vor 2025 werde es keine autonomen Fahrzeuge in größerer Stückzahl geben. „Jetzt müssen wir erst einmal die Fahrerassistenzsysteme verbessern.“ Noch habe der Autofahrer die „volle Verantwortung“. Die Autos werden lernen, nur in Lücken einzuparken, die auch wirklich Parkplätze sind. Sie werden Verkehrszeichen erkennen, im Stop-and-go-Verkehr selbst bremsen und wieder anfahren oder im Notfall eine Rettungsgasse bilden. An all diesen Fahrzeugeigenschaften arbeiten die Entwickler.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.

Aktuelles aus der Region und der Welt gibt es über WhatsApp direkt auf das Smartphone: www.mittelbayerische.de/whatsapp