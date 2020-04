Anzeige

Marktentwicklung Continental streicht Ausblick 2020 Wegen der Cornavirus-Pandemie hat Continental den Ausblick 2020 zurückgenommen. Der Vorstand verzichtet auf Teil des Gehalts.

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Continental-Logo wehen vor der Hauptverwaltung des Unternehmens Foto: Holger Hollemann/dpa

Hannover.Continental nimmt den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zurück, verkündet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Grund dafür ist die Unsicherheit über die Dauer der Beeinträchtigungen durch die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen, möglichen weiteren Konsequenzen für Produktion, Lieferkette und Nachfrage. Wie das Unternehmen heute in einer Pflichtmitteilung bekanntgab, sei aufgrund der fortwährenden, starken Dynamik der Entwicklung derzeit nicht abzusehen, wann ein neuer Ausblick für 2020 gegeben werden könne. Bislang hatte Continental für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzernumsatz von rund 42,5 bis 44,5 Milliarden Euro sowie einer bereinigten EBIT-Marge von rund 5,5 bis 6,5 Prozent gerechnet.

Gleichzeitig hat das Technologieunternehmen vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Demnach erwartet Continental in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs einen konsolidierten Umsatz von rund 9,4 bis 9,8 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rund 2 bis 3 Prozent. Im Unternehmensbereich Automotive Technologies und in der ehemaligen Division Powertrain zusammen werden ein Umsatz von rund 5,7 bis 5,9 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von rund 0 Prozent erwartet. Im Unternehmensbereich Rubber Technologies werden ein Umsatz von rund 3,7 bis 3,9 Milliarden Euro und eine bereinigte EBITMarge von rund 7 bis 8 Prozent erwartet.

„In Krisenphasen ist finanzielle Liquidität das oberste Gebot. Dafür senken wir unsere Kosten, optimieren unser Betriebskapital und verschieben nicht dringend erforderliche Projekte und Investitionen bis auf Weiteres. Wichtige Entwicklungsprojekte sowie Vorbereitungen für bevorstehende Serienanläufe treiben wir allerdings mit voller Kraft weiter voran. So sichern wir unsere Handlungsfähigkeit und Souveränität“, sagte der Continental-Vorstandsvorsitzende Dr. Elmar Degenhart. Derzeit stehen zum Schutz der Mitarbeiter und in Reaktion auf Nachfragerückgänge mehr als 40 Prozent der insgesamt 249 Continental-Produktionsstandorte weltweit vorübergehend für die Dauer von wenigen Tagen bis einigen Wochen still.

Solidarität mit Belegschaft

Die Folgen sind an verringerter Arbeitszeit ablesbar. Allein in Deutschland sind per 1. April 2020 etwa 30000 Mitarbeiter und damit die Hälfte der hiesigen Beschäftigten zur Kurzarbeit angemeldet. Hiervon sind sämtliche Unternehmensfunktionen – von der Produktion, Forschung und Entwicklung bis zur Verwaltung – betroffen. Dies schließt Mitarbeiter der Continental-Hauptverwaltung in Hannover mit ein. Bestimmte Geschäftsbereiche hatten bereits Mitte März 2020 damit begonnen, Arbeitszeiten zu reduzieren.

Mit Verweis auf das starke Liquiditätspolster des Unternehmens (per 29. Februar 2020: flüssige Mittel in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro und zugesagte ungenutzte Kreditlinien von rund 4,6 Milliarden Euro) sagte Degenhart: „Wir sind stark und bleiben zuversichtlich. Denn wir haben ein krisenerprobtes Team und sind bilanziell solide aufgestellt. Wir werden daher diese Krise erfolgreich meistern.“

Continental-Personalvorstand Dr. Ariane Reinhart fügte hinzu: „Mit den Arbeitnehmervertretern haben wir uns darauf verständigt, in den kommenden Wochen alle verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, um auf diese Krise flexibel zu reagieren. Unser gemeinsames Ziel in der jetzigen Phase ist der Schutz unserer Mitarbeiter sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen. Instrumente wie die Kurzarbeit in Deutschland helfen uns dabei.“

Der Continental-Vorstand hat entschieden, für den Monat April freiwillig auf zehn Prozent seines Monatseinkommens zu verzichten. Eine Großzahl an Führungskräften verzichtet bereits ebenfalls auf Gehaltsanteile und leistet ihrerseits weltweit im Durchschnitt einen vergleichbar hohen Beitrag. In manchen Ländern wie in Deutschland wird der Vorstand die Führungskräfte in Kürze zu einer ähnlich ausgerichteten, freiwilligen Solidaraktion aufrufen. Dazu sagte Degenhart: „Viele Mitglieder des weltweiten Continental-Teams befinden sich derzeit in Kurzarbeit, müssen Gehaltseinbußen oder andere Einschränkungen hinnehmen. Wir bitten unsere Führungskräfte weltweit daher um ihre Solidarität und persönliche Unterstützung.

