Autozulieferer Continental: Wem gilt die Chef-Watschn? Der Vorstand hat einen Brandbrief geschrieben. In Regensburg rätselt man, ob der Standort damit gemeint sein kann.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Regensburg ist ein wichtiger Standort des Konzerns. Foto: Continental

Regensburg.Ein Brandbrief des Continental-Vorstandschefs Elmar Degenhart in dieser Woche dürfte in Regensburg für Unruhe gesorgt haben. In dem internen Schreiben ist von einer „sehr ernsten geschäftlichen Situation“ des Unternehmens die Rede. Diese scharfe Kritik trifft rund ein halbes Dutzend der 33 Geschäftsbereiche des Konzerns, berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Darunter sollen sich mehrere Abteilungen der Division Powertrain (Antriebe) befinden. Diese Division wird von Regensburg aus gesteuert.

Betriebsrat: Regensburg in guter Verfassung

Anders als die FAZ schreibt, sieht der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Continental Automotive und stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats, Lorenz Pfau, keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Powertrain-Geschäften und dem Brandbrief. Gäbe es eine klare Problemlage bei Powertrain, hätte sie der Vorstand auch benannt, glaubt Pfau. Nach seinen Kenntnissen befänden sich alle in Regensburg vertretenen Geschäftseinheiten in einer guten Verfassung: Jedenfalls lieferten sie keinen Grund für einen derart geharnischten Brief.

Sorge um den Aktienkurs

Die Schärfe sei in der Tat ungewöhnlich, sagt Pfau zur MZ. Dabei steckt das Unternehmen nicht gerade in existenziellen Nöten, sondern verdient mit neun Prozent Rendite durchaus immer noch gut. Pfau sieht die Hauptursache für die robuste Tonlage des Schreibens, das nicht für die Öffentlichkeit gedacht war, in den vorausgegangenen Gewinnwarnungen und den folgenden starken Kursverlusten der Conti-Aktie an der Börse. Conti musste in diesem Jahr bereits zweimal seine Ziele nach unten korrigieren. Solche Nachrichten sind Gift für die Pläne, voraussichtlich im kommenden Jahr Teile von Powertrain an die Börse zu bringen. Wer seine Prognosen verfehlt, verliert schnell das Vertrauen der Anleger. Die Aussichten auf einen möglichst hohen Erlös für die neuen Aktien schwinden.

Powertrain soll im Rahmen des Börsengangs möglichst 2019 abgespalten werden. Continental baut sich in eine Holding um mit den drei Säulen Reifen, Zulieferergeschäft und Antriebe. Der Umbau ist bereits eingefädelt, der Betriebsrat darin eingebunden. Pfau sagt, die Arbeitnehmervertretung befinde sich mit der Geschäftsleitung dabei auf gutem Weg. Auch das wertet er als Indiz dafür, dass sich Powertrain in einem guten Zustand befindet.

Conti in Regensburg Leistung: Der Standort Regensburg beherbergt Forschung, Entwicklung und Produktion.

Mitarbeiter: Insgesamt sind hier rund 8000 Menschen beschäftigt.

Struktur: In der gegenwärtigen Struktur des Unternehmens sind in Regensburg die Divisionen Powertrain (Antriebe) und Interior (Vernetzung, Steuerung und Bedienung von Fahrzeugen sowie Sicherheit) vertreten.

Roding: Das zu Powertrain gehörende Werk soll stark schrumpfen – von 800 auf rund 480 Stellen. (fl)

Die Unternehmensführung äußert sich nicht näher. Die Pressesprecherin von Powertrain, Simone Geldhäuser, wehrt ab. Man bitte um „Verständnis dafür, dass wir uns nicht näher zu den betroffenen Geschäftsbereichen äußern oder Details dazu geben können.“

Gründe für das Verfehlen der Ziele nennt Vorstandschef Degenhart nicht konkret. Allerdings drängen sich einige Faktoren auf. Pfau und andere Experten verweisen auf die Schwierigkeiten unter anderem des Großkunden Volkswagen. Dort ruhen eine Reihe von Bändern, weil der Autobauer es nicht rechtzeitig geschafft hat, seine komplette Modellpalette nach der neuen Schadstoffnorm WLTP zu zertifizieren. Auch andere Hersteller haben damit in unterschiedlichem Ausmaß Probleme. Deshalb können eine Reihe von Fahrzeugen derzeit nicht verkauft werden. Das ist allerdings eine vorübergehende Schwäche im Markt. Pfau sieht keine Anzeichen für einen massiven Abschwung im globalen Fahrzeugmarkt.

Sorgen wegen USA und China

Unruhe gibt es trotzdem. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Angriffe des US-Präsidenten Donald Trump besonders auf die deutsche Autoindustrie versetzen die Branche in Sorge. Daimler hat bereits seine Gewinnprognose zurückgenommen, BMW und Mercedes sind von unerwartet niedrigen Verkäufen in China überrascht.

Spätestens wenn Degenharts Drohung wahr wird, dass Köpfe rollen, wird klar werden, wo er die Versäumnisse ausgemacht hat. Bislang ist unbekannt, welche Manager es treffen wird.