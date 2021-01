Anzeige

Unterstützung Corona-Hilfen: Eile ist geboten Ostbayerns Kammern mahnen eine schnelle Auszahlung an und kritisieren die Bürokratie. Betriebe seien in der Existenz bedroht.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion In der Regensburger Innenstadt sind viele Läden geschlossen. Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

Regensburg.Die Verzweiflung ist groß. Corona-Hilfen kommen bei Unternehmen nur schleppend an. Ein Problem: Erst Anfang dieser Woche konnte die Auszahlung der Novemberhilfen starten. So lange ließ die Software auf sich warten. Geflossen sind davor zwar Abschläge. Gleichzeitig erreichten die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg für Oberpfalz/Kelheim und die Handwerkskammer (HWK) Niederbayern-Oberpfalz gerade in jüngster Zeit viele Anrufe von Mitgliedern, die um ihre Existenz fürchten. In der Region stehen insbesondere einige Betriebe im Handel, in der Gastronomie und im Hotelgewerbe vor dem Abgrund, wenn Hilfen nicht zeitnah auf ihren Konten landen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### ######## ### ### ### ############### ## ### ######## #########. „### ######## ####### ######## ############## #### ### ######### ##### ### ########### ######## ##########“, ##### ###-######### ##. ##### #####. ####: „## ###### ######## ###### ### ######## #### ### ###### ######## ######.“

######### #### ## #######. #### ## ### #########, ### ### ############# ###### – ################# ## ### ###, ########### ##### ########- ### ############## – ### ######### ## ########. ### ###### ########: ### ################## ###### ############ #########, ## ### ##-############# ####### ## #####. ## #### ### ##############. ### ######## ###### ### „########## #########“ ########## – #### #### ### ########### ######## ######.

„### ###### #### ### ### ###### ##### #########“, #### ###-#################### ###### ######. ## ### #### #### ########## #############: „### ### ####### ############## ## ######## ###### ########, ###### ##### ### ######## ###########. #### ####### ## ########## ### ###### ##############, #### ## ##### ###### ####, ### ####### #### #### ###.“ ##### ### ### ######## ########## ### ############### ###### ########### ### ###### ## ### ############## ##### ###############. ####### #######, #### #### ### ##### ########### ####### ######, ######## #### ############# #### #################. „############ ###### ##### ######## ##### ####### ### ##### ###########. ### #####, ## #### ##### ####### – ##### ######## ####### – ##### ## ########“, ##### ###### ###.

###### ######### ###### ### ############# ## #### #######. ############ ############# #######. ### ######## #####, ## ### ##### #### ### ########## ## ### #### ## ######. #### ### ################### ### ####. „####### ### ############## – ### ##### #### ### ### ####### ###########. ### ##### #### ##### ###########“, ##### ### #############. ###: ### ### ### ### ###### ########## ################## ### ###### ####### #### ### ########### ###########.

## ###### #### ### ### ############## ######## ### ## ###### ##### ################## ## #### ## ### ########### ## #### ### #### ### ######### #### #########, #### ###-#################### ######. #### ## ##### ####### ### #### ### ### ### ############## ### ########### ######### ######## ######. #### ######## ##### ### ### #########. ###### ######, #### ### ######## ### ### ### #######, ###### ### ####### ############ #########, ### ######### ##### ########, ### ###### ### ### ###### ### ########### ## #######.

######### #### ### ### ########### #### ####### ### ### ####### ### ###################, ########- ### ############## ###########. „### #### ##############, #### ### ##### ########## #### #### ######### #### ############# ##### ####### ########## ####“, ######## ######. #### ###: ### #### ######.