Auto Coronavirus trifft Zulieferer Leoni Die Coronavirus-Krise belastet auch den Zulieferer Leoni aus Nürnberg. Ein Maßnahmenpaket soll den Geschäftsbetrieb sichern.

Mail an die Redaktion Fahnen mit dem Logo des Kabel-Herstellers Leoni AG wehen im Wind. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Der angeschlagene Kabel- und Bordnetzspezialist rechnet aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität.

Allerdings sei die Höhe der Belastungen derzeit noch nicht vorhersehbar, teilte das SDax-Unternehmen am Montag in Nürnberg mit. Vor dem Hintergrund der Probleme durch die Corona-Krise hat das Management ein Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem es den Fortbestand des Geschäftsbetriebs sichern will. Neben vorübergehenden Werksschließungen in Europa, Nordafrika und Amerika gehörten auch die Einführung von Kurzarbeit in Deutschland sowie vergleichbare Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten dazu, hieß es.

