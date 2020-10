Anzeige

Handwerk Dachdecker vor kritischem Jahr Obermeister Kunzendorf fürchtet bei der Jahresversammlung der Dachdecker-Innung Umsatzeinbußen. 2021 fallen Budgets weg.

Die Dachdecker rechnen mit Umsatzeinbußen im Jahr 2021. Foto: Patrick Pleul/picture alliance/dpa

Schwarzenfeld.Auch die Werkzeuge für Dachdecker werden digital. Wie das sinnvoll funktionieren kann, damit beschäftigte sich die Jahresversammlung der Dachdecker-Innung Oberpfalz und Kreis Kelheim im Schlosshotel Schwarzenfeld.

Bislang, so Obermeister Mario Kunzendorf in seiner Einführung, ende die Digitalisierung oft ohne Mehrwert für die Betriebe, heißt es in einer Mitteilung der Innung. Dies gelte vor allem im Bereich der staatlichen Stellen und der Sozialversicherungen. „Die schicken die Zugangsdaten – und Du hast die Arbeit“, laute hier die Grundregel, kritisierte Kunzendorf.

Technische Neuerungen

Als Gegenbeispiel stellte Lukas Hirthe vom Unternehmen Zedach Digital vor rund 30 Zuhörern einen IT-Werkzeugkasten namens „Flexbox“ vor, der auf Dachdeckerbetriebe zugeschnitten ist, um diesen bei der Einführung rechnergestützter Prozesse zu helfen.

Einen neuen Rahmenvertrag mit der Dachdecker-Innung stellte Jürgen Rekos von der Versicherung Münchener Verein vor. Die Konditionen wurden zunächst inhaltlich und rechtlich von der Innung ausgearbeitet, um allen heutigen Ansprüchen von Betrieben zu genügen. Der Münchener Verein bietet nun auf Basis dieses Konzepts die passende Police an.

Über technische Fragen zu Vorbereitung und Montage von Gefälle-Dachdämmungen sowie über fachgerechte Flüssigabdichtungen referierte Marc Krähling, Produktmanager von Soprema-Alsan.

Landesinnungsmeister Ewald Kreuzer schilderte, inwieweit sich die Corona-Pandemie auch auf den Betrieb des bayerischen Ausbildungszentrums für Dachdecker in Waldkirchen ausgewirkt habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Organisatorisch und finanziell stünde das Ausbildungszentrum nach wie vor täglich vor neuen Herausforderungen, erklärte Kreuzer. Umso mehr sei das Team des Ausbildungszentrums zu würdigen, das dennoch einen geregelten Ausbildungsbetrieb ermögliche.

Investitionsbudgets der Kunden schrumpfen

Obermeister Kunzendorf berichtete unterdessen von ausgeglichenen Finanzen der Innung. Die Dachdeckerbetriebe seien bislang durch die Pandemie kaum von Umsatzeinbußen betroffen. Dies werde sich aber 2021 ändern, da vor allem Gewerbekunden und öffentliche Hand die Investitionsbudgets reduzierten. Die Öffentlichkeitsarbeit der Innung sei derzeit nur eingeschränkt möglich. Da zudem Teilnahmen an Terminen wie der Berufsmesse Regensburg inzwischen an den Preisvorstellungen der Agentur für Arbeit scheiterten, müssten Alternativen erarbeitet werden.

Für 25 Jahre Dachdecker-Meistertitel wurden geehrt: Manfred Schreiner aus Kondrau, Andreas Sperber aus Windischeschenbach, Ralf Strauß aus Weiden und Hans Weiß aus Hahnbach.