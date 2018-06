Auto Daimler muss 238 000 Diesel zurückrufen Zu hohe Abgaswerte und unerlaubte Abschalteinrichtungen: 238 000 Fahrzeuge von Daimler müssen in die Werkstatt.

Mail an die Redaktion Angesichts von Abgas-Vorwürfen gegen den Autobauer Daimler ist der Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche erneut ins Bundesverkehrsministerium gekommen. Foto: Kay Nietfeld

Berlin.Diese Anzahl betrifft Deutschland. Insgesamt seien in Europa 774 000 Fahrzeuge betroffen, teilte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Montag mit. Er hatte sich am Montag in Berlin mit Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche getroffen.

