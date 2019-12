Anzeige

Ausblick Das bringt das Jahr 2020 für Anleger Es war ein turbulentes Börsen-Jahr. Trotzdem stieg der Dax um rund 25 Prozent. Für 2020 sind Experten eher zurückhaltend.

Von Claudia Müller

Das Jahr des Bären? Im Vergleich zum Bullenjahr 2019 könnte das kommende Jahr eher magere Gewinne am Aktienmarkt bringen.

Frankfurt.Nach dem starken Lauf an Europas Aktienmärkten 2019 ist die Luft für den Dax dünner geworden. Eine Talfahrt wie 2018, als der Dax angesichts eskalierender Spannungen zwischen den USA und China in die Knie ging, halten Experten aber für unwahrscheinlich, trotz zahlreicher Konjunkturrisiken wie dem weiter schwelenden US-chinesischen Handelsstreit und dem Brexit. Die Mehrheit sieht abnehmende Rezessionsrisiken. Zudem dürften die Notenbanken im Zweifelsfall mit Billiggeld parat stehen, um der Wirtschaft zu helfen. Im Jahresverlauf könnten aber Wolken über den Börsen auftauchen: Ein großer Unsicherheitsfaktor ist die US-Präsidentschaftswahl.

Für den Dax prognostizieren Analysten erst einmal neue Höchststände. Mitte Dezember hatte sich der Leitindex bis auf weniger als 200 Punkte an sein Rekordhoch von 13 596 Zählern aus dem Januar 2018 herangepirscht, bevor ihn im vorweihnachtlichen Handel ein wenig die Kraft verließ. Den Rücksetzer nennt Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel eine „gesunde kurzfristige Konsolidierung“. Der Aufwärtsmodus bleibe unberührt. Im Jahresverlauf hat der Dax um 25 Prozent zugelegt.

Ein Kursplus im zweistelligen Prozentbereich hat für das kommende Jahr kaum einer der Analysten auf dem Schirm. Wegen der vielen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten könnte es turbulent zugehen. Denn die Hauptrisiken des alten Jahres, der internationale Zollkonflikt und der Brexit, bleiben. Der Teilerfolg im US-chinesischen Handelsstreit und der Sieg der Konservativen bei der britischen Parlamentswahl haben die Sorgen zuletzt zwar etwas gemildert.

2020 bringt viele Risiken



Aber der Kampf um die globale Vormachtstellung zwischen den USA und China bleibt bestehen, wie Stratege Talib Sheikh vom Vermögensverwalter Jupiter erklärt. Zudem geht der britische Premierminister Boris Johnson beim Brexit ins Risiko. Er schließt einen No-Deal-Austritt am 31. Januar 2020 nicht aus. Und er will offenbar eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit, in der bis Ende 2020 zunächst so gut wie alles beim Alten bleibt, ausschließen.

Weitere geopolitische Unwägbarkeiten stehen 2020 mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf an, der laut JPMorgan Verbraucher, Unternehmen und Investoren in der weltgrößten Volkswirtschaft in die Passivität zwingen könnte. Ganz nach dem Motto: „Erst einmal abwarten, wer das Rennen im November macht.“ In Deutschland werden vorgezogene Bundestagswahlen nicht ausgeschlossen. Zudem gilt die europafreundliche Koalition in Rom als fragil. Neue Parlamentswahlen in Italien wären eine Gefahr.

Trotz der Risiken erwarten Volkswirte übereinstimmend eine Aufhellung der Wirtschaftsaussichten für die meisten Industrieländer. Und sollten sich die Perspektiven eintrüben, dürften die Notenbanken aktiv werden. So hält es der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, für möglich, dass die Fed der US-Wirtschaft mit Leitzinssenkungen unter die Arme greifen muss.

Was Experten raten DZ-Bank: Anlagestratege Christian Kahler von der DZ Bank spricht 2020 von einem „Murmeltiermarkt“ für den Dax, den er auf Jahressicht seitwärts laufen sieht. Die Risiken für die Weltwirtschaft blieben hoch. Ein Einstieg ist laut Kahler daher nicht ratsam. Im übrigen Europa, wo die Unternehmensgewinne solider als im zyklischen Dax wüchsen, könnten investierte Anleger 2020 mit Dividenden attraktive „Stillhalteprämien“ einstreichen.

Rückenwind für Aktien erwartet



Zugleich hält die EZB an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Die neue Präsidentin Christine Lagarde hat klar gemacht, dass sie von den Regierungen fiskalpolitische Unterstützung erwarte, um die Eurozonen-Wirtschaft zu stimulieren. Für Aktieninvestments sind dies trotz aller Risiken in Summe positive Voraussetzungen. Die Commerzbank prognostiziert 13 700 Dax-Punkte für das Jahresende, wobei Stratege Andreas Hürkamp den Index zwischen 11 800 und 14 400 Punkten schwanken sieht. Der EuroStoxx 50 wird von der Deutschen Bank bei 3770 Punkten und von der Commerzbank bei 3800 Punkten gesehen. Damit hätte der Leitindex der Eurozone so gut wie keine Luft mehr nach oben.

Ähnlich sieht das die Societé Générale: „Das Chance-Risiko-Profil an den europäischen Aktienmärkten ist inzwischen asymmetrisch mit nur begrenztem Aufwärtspotenzial 2020.“ Der Dax sei wegen seiner zahlreichen exportorientierten und zyklischen Unternehmen schwankungsanfälliger als andere europäische Indizes.