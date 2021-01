Anzeige

Aussenansicht Das E-Auto braucht mehr Energie Bei der Umstellung von Verbrennern auf E-Autos erhöhen wir wegen des Gewichts bei gleichen Fahrzeugen den Energiebedarf.

Von Robert Zizler, Politiker

Der CSU-Politiker Robert Zizler Foto: Robert Zizler

Regensburg.Betrachtet man die gefühlte Meinung zu Elektro-Autos, so ist zu vermuten, dass es um den Klimaschutz geht. Die Physik und technische Realität aber deuten mehr auf Ideologie und weniger auf effektiven Klimaschutz hin.

Mobilität bedeutet physikalisch, das Gewicht eines Autos mit Energieaufwand zu beschleunigen, um es in Bewegung zu bringen. Je größer das Gewicht des Autos, desto mehr Energie wird für die Beschleunigung benötigt. Da E-Autos im Vergleich zu den verbrennungsmotorischen Brüdern um etwa 20 Prozent schwerer sind, ist grundsätzlich auch mehr Energie notwendig. Zusätzlich tendieren die Hersteller zu den größeren und schweren Modellen, weil dort die größeren Akkus leichter unterzubringen sind.

Wo die Ideologie anfängt

Bei der Umstellung von Verbrennern auf E-Autos erhöhen wir bei gleichen Fahrzeugen den Energiebedarf. Das Argument, es handele sich ja emissionsfreie, regenerative Energie, trifft nur zu, wenn ausreichend regenerativer Strom vorhanden wäre. Und genau hier fängt die Ideologie an und hört Klimaschutz auf. Laut politischen Vorgaben werden wir 2030 unsere Stromerzeugung erst zu 65 Prozent auf „regenerativ“ umgestellt zu haben. Bei diesem Ziel ist der Zusatzenergieverbrauch für E-Autos noch nicht einmal berücksichtigt. Selbst wenn ein Häuslebesitzer mit PV-Anlage seine private, umweltfreundliche Rechnung für sein Elektroauto begründen mag, so trifft das noch lange nicht auf die Gesamtheit der Stromversorgung zu. Das Fehlen von 35 Prozent regenerativem Strom im Jahr 2030 macht dies ziemlich deutlich. Außerdem: Sollten wir tatsächlich überschüssigen regenerativen Strom haben, wären stationäre Stromspeicher deutlich sinnvoller, als Speicher in E-Autos durch die Gegend zu transportieren. Bei Letzteren wird mehr Energie für die Beschleunigung der Speicher als für die Menschen benötigt.

Warum diskutieren wir in unserem Land zum Beispiel nicht über einfache, kostengünstige Elektro-Heizstäbe für die Warmwassererwärmung? Hier könnte der fossile Energieverbrauch bei der Ölheizung reduziert werden, ohne dass zusätzlich schwere Akkus bewegt werden müssen. Aus der Idee eines Einzelfalles wurde offensichtlich eine unsägliche Ideologie, die den Klimaschutz eher behindert, als ihn voranzubringen. Diese Ideologie verdrängt effektiveren Möglichkeiten aus dem Fokus für Klimaschutz.

Der Autor ist stellv. Vorsitzender des CSU-AK Umwelt, Bezirk Oberpfalz