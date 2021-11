Anzeige

Frank Bachmann Das ist die Zukunft von BMW Regensburg Das erste reine Elektroauto aus Regensburg im kommenden Jahr ist erst der Anfang eines Wandels, sagt Werkleiter Bachmann.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Er ist der Chef des Hauses: der Leiter des BMW-Werks Regensburg, Frank Bachmann. Hier steht er vor einem Montageband, das im Zuge des großen Werksumbaus mit komplett neuen Förderanlagen ausgestattet wurde. Hier haben Mitarbeiter jetzt auch die Möglichkeit, ihre Arbeitshöhe am Band individuell einzustellen. Foto: Clemens Mayer / Julia Knorr

Regensburg.Frank Bachmann sagt von sich selbst, er tauche gerne in die Atmosphäre der Produktion ein: die Gerüche von Kriechöl oder jene, die vom Schweißen herrühren. Das sei ein Teil seiner Leidenschaft geblieben. Er war seit jeher in der Produktion zuhause. Der Maschinenbauer aus Karlsruhe hat aber früh Führungspositionen bei BMW bekleidet. Seit rund zweieinhalb Jahren leitet Bachmann das Regensburger BMW-Werk. Zum Interview mit der Mittelbayerischen erscheint er auch optisch wie ein Mensch aus beiden Welten: Jeans, Pullover, Hemd darunter, beim anschließenden Werksrundgang mit der obligatorischen BMW-Weste darüber. Die Mitarbeiter blicken nicht sonderlich überrascht, als ihnen der oberste Chef vor Ort über den Weg läuft, und grüßen freundlich, ohne allzu vorsichtige Distanz.

# BMW hat sich ideal angeboten, um viel zu erleben. Die Möglichkeiten, die ich hier bekommen habe, von der Welt etwas zu sehen, von verschiedenen Kulturen überall etwas mitzunehmen, hat mich mein ganzes Leben lang bereichert. Ja, ich bin mit BMW viel herumgekommen – nicht, weil ich musste, weil ich es wollte.

# Hat Ihre Auslandserfahrung einen Nachhall bei Ihren Entscheidungen in Regensburg?

# Es hat zuallererst einen Einfluss darauf: Wie geht man mit Menschen um? Wie versteht man Kulturen? Wir haben fast 60 Nationen am Standort. Die vielen Auslandsunternehmungen haben mir geholfen, eine Sensibilität aufzubauen, um mit Menschen zu arbeiten, die unterschiedlich sind.

# Sie haben zum Start in Regensburg eine turbulente Zeit erwischt. Erst Corona, dann Sparmaßnahmen im Konzern, jetzt die gerissenen Lieferketten und die Chip-Krise. Wie schwierig ist es, das Werk am Laufen zu halten?

# Ich habe das Glück gehabt, in eine Phase zu geraten, in der sich in Regensburg strategisch unglaublich viel nach vorne bewegt. Es ist ja kein Versehen, wenn wir neue Arbeitszeitmodelle einführen, neue Technologien für die Zukunft aufbauen und wir im BMW-Netzwerk <mit einen klaren Schwerpunkt auf der Kompaktklasse legen. Dass Corona oder Halbleiterknappheit dazugekommen sind - das sind Herausforderungen, auf jeden Fall. Aber ich mache meinen Job ja nicht alleine. Wir haben eine Mannschaft, die sehr professionell mit außergewöhnlichen Rahmenbedingungen umgeht. Als wir im April 2020 wegen Corona kurzfristig die Fabrik abgeschaltet haben - das lief wie ein Uhrwerk. Dann kam dann das Thema Halbleiter. Auch dort ging es wieder darum: Wie passen wir unsere Prozesse an? Hier spüre ich immer wieder, die Leute wollten das Beste daraus machen. Diese Widrigkeiten sind auch nicht vorbei. Wir brauchen uns nur die Corona-Zahlen anzuschauen, da rollt noch was auf uns zu.

# Wie stark haben Corona und Versorgungskrise in diesem Jahr das Werk eingebremst?

# Wir haben es deutlich gespürt. Ich bin davon überzeugt, wir sind besser durch diese Phase durchgekommen als viele andere. Jeder Tag, den wir verlieren, ist ein Tag zu viel. Und wir haben einige Tage verloren. Im Moment fahren wir mit voller Kraft.

# Rechnen Sie in der Folge mit einem Stellenabbau?

# Ich formuliere es vorsichtig: Wir sind optimistisch für die nächsten Jahre. Auch, weil wir in der Produktion dieses Jahr das erreichen werden, was wir uns vorgenommen haben. In unserer Volumenplanung war klar, dass 2021 und 2022 etwas schwächere Jahre werden. Da die Kapazität in der Regel proportional vom gebauten Volumen abhängt und wir die Zahl der gebauten Autos wieder erhöhen werden, sehe ich ein deutlich positives Signal für die Zukunft.

# Woher nehmen Sie diesen Optimismus?

# Wir bauen als weltweit einzige Fabrik die neue Generation des X1, der 2022 auch als vollelektrische Variante auf den Markt kommt. Der X1 ist ein Bestseller im am stärksten wachsenden Segment, den kompakten SUV. Natürlich werden wir noch andere Fahrzeuge hier bauen. Aber vor allem werden wir jede Antriebsart anbieten, Verbrenner, Plug-in-Hybrid, Elektro. Damit sind wir sehr flexibel. Deshalb gehe ich von einer stabilen Auslastung hier in Regensburg aus.

# Es hängt also vor allem vom nächsten X1 ab?

# Ja. Ich kenne das künftige Modell. Wir bauen schon die Vorserienfahrzeuge und wissen, was das Fahrzeug kann, wie es aussieht. Ich glaube, das wird ein Burner.

# Was kommt nach der Neuauflage des X1?

# Auch hier ist die Aussicht für das Werk sehr positiv. Wir gehen jetzt aus einem Multi-Sortiment von Verbrennern über in die Elektromobilität. Wir haben schon zwei elektrifizierte Fahrzeuge in der Serie: X1 Plug-in-Hybrid und X2 Plug-in-Hybrid. Nun findet der große Umbruch statt. Jeder Kunde hat einen anderen Bedarf für seine Antriebsart, und wir können eine der größten Stärken des BMW-Produktionssystems ausspielen: Wir sind in der Lage, Verbrenner, Hybride, Elektromodelle in nahezu beliebiger Zahl und Reihenfolge an einem Band produzieren.

# In das Werk wurden zuletzt 450 Millionen Euro investiert. Ist der Umbau komplett vollzogen?

# Elektrifizierung und Digitalisierung – das Werk befindet sich in einem enormen Wandel. Wir stemmen den größten Umbau unserer Werksgeschichte seit 1986. Das Meiste davon haben wir geschafft. Bis Pfingsten nächsten Jahres werden wir nur noch kleinere Sachen realisieren müssen.

# Wie stellen Sie sich das Werk in zehn Jahren vor?

# Ich glaube, es wird sich nicht dramatisch verändern. Die jetzige Transformation ist ja ein gewaltiger und unheimlich wichtiger Schritt. Damit haben wir den entscheidenden Grundstein für die Zukunft gelegt. Ein Fahrzeugzyklus dauert in der Regel sieben, manchmal acht oder neun Jahre. Also was wird in zehn Jahren passiert sein? Wie werden zusätzliche Derivate und Modellvarianten bauen. Und wir werden uns mit der Neuen Klasse beschäftigen, also die nächste Generation an Fahrzeugen. Das ist der weitere Weg dieses Werkes.

# Erklären Sie bitte die „Neue Klasse“, was ist das genau?

# Unter der neuen Klasse verstehen wir eine Fahrzeugarchitektur, die ihre Prämissen beim reinen Elektroantrieb setzt. Bislang wurde Vieles aus Richtung der klassischen Antriebe gedacht und entwickelt. Das hat vor allem Vorteile in der Flexibilität, die Antriebe zu tauschen. Aber es hat auch Nachteile. Wenn wir 20, 30, mehr als 50 Prozent der Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb produzieren, dann ergibt es Sinn, von vornherein alles auf die Elektroantriebe hin zu optimieren. Aber auch die Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung: Wie gestalte ich ein Fahrzeug so, dass ich mit möglichst viel Recyclingmaterial arbeiten kann? Die neue Klasse gibt uns dazu die Möglichkeit.

# Wird die neue Klasse auch in Regensburg ankommen?

# Ja.

# 2030 sollen bei BMW konzernweit die Hälfte der Autos mindestens voll elektrisch angetrieben sein...

# Das ist unsere Prognose. Aber die Entscheidung, wie groß der Anteil unserer Elektrofahrzeuge ist, trifft der Kunde. Wenn 50 Prozent der Kunden sich ein Elektroauto kaufen, werden wir das liefern können. Wir könnten auch mehr. Wir müssen darauf reagieren, was die Kunden kaufen.