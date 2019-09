Anzeige

Fest Das regionale Handwerk erleben 18 Innungen aus der Region stellen sich, ihre Arbeit und ihr Können vor. Dabei gibt es für den Nachwuchs vieles zu entdecken.

Mail an die Redaktion So geht Maßarbeit: Am kommenden Samstag steht das regionale Handwerk im Mittelpunkt. Foto: Felix Kästle/dpa

Regensburg.Mit den Dachdeckern ein Gründach bepflanzen, bei den Kfz-Mechanikern um die Wette Reifenwechseln oder bei den Fotografen selbst auf den Auslöser der Kamera drücken: Am kommenden Samstag steht das regionale Handwerk im Mittelpunkt. 18 Innungen aus dem Raum Regensburg stellen sich, ihre Arbeit und ihr ganzes Können beim Fest zum Tag des Handwerks vor. Auf dem Gelände der Handwerkskammer ist dann einiges geboten. Dazu gehört auch eine Berufe-Rallye für Jugendliche, die so auch ihre Ausbildungschancen ausloten können.

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz und die Kreishandwerkerschaft Regensburg haben das Fest initiiert. Gemeinsam präsentieren sie auf dem Gelände der Handwerkskammer in Regensburg ihre Leistungen und Produkte. Die Schirmherrschaft übernehmen Regensburgs Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Landrätin Tanja Schweiger.

„Im Handwerk gibt es 130 facettenreiche Berufe, viele davon sind in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt.“ Alexander Stahl, Geschäftsführer der Handwerkskammer



Rund 25 Gewerke informieren über ihren Beruf und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen. An vielen Stationen können Groß und Klein auch selbst Hand anlegen und mitmachen. Bei der Berufe-Rallye gibt es auch einiges zu gewinnen, beispielsweise ein Hoverboard. Die Jugendlichen durlaufen dabei verschiedene Stationen, wo sie praktische Aufgaben erfüllen und Rätsel lösen. Die Idee dahinter: „Im Handwerk gibt es 130 facettenreiche Berufe, viele davon sind in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Wir wollen Eltern und besonders Jugendlichen zeigen, wie spannend die Arbeit im Handwerk sein kann“, sagt Alexander Stahl, Geschäftsführer der Handwerkskammer. Persönliche Gespräche mit regionalen Handwerkern und die Möglichkeiten, sich selbst im handwerklichen Arbeiten zu versuchen, sollen ein klareres Bild über Handwerksberufe geben.

Das Fest Programm: Von 10 bis 18 Uhr ist bei dem Fest auf dem Gelände der Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz an der Ditthornstraße viel geboten. Das detaillierte Programm finden Sie online unter www.hwkno.de/fest

Zusätzlich können die Gäste jede Menge weitere Attraktionen beim Fest zum Tag des Handwerks erleben. Am Nachmittagkommen Spieler des SSV Jahn Regensburg für eine Autogrammstunde vorbei. Beim kostenlosen „Korblifting“ geht es mit einem riesigen Kran hoch hinaus, für einen Blick rund um den Regensburger Osten. Auch ein Weltmeister ist mit dabei: Schreinermeister Felix Kroiß aus Eggenfelden hält den Titel im „Speedcarving“. Er verwandelt vor den Augen der Zuschauer mit seiner Kettensäge Baumstämme in Tierfiguren und andere Objekte. Mit einer Kombination aus Zauberei und Tanz unterhält die Gruppe Pop’n’Dance aus Lorenzen. Außerdem: Die Jungs von der bayerischen Combo „Country Dudes“ drehen die Klischees amerikanischer Boybands durch den Ironiewolf und servieren ihre musikalische Mixtur in drei Sprachen: Englisch, Deutsch und natürlich Bairisch. Für das leibliche Wohl sorgen Verkaufsstände regionaler Handwerker aus dem Lebensmittelgewerbe.

