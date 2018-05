Zukunft Das Tor nach Indien steht offen Mit dem Appell „Make in India“ wirbt Premier Modi um Investoren. Sie sollen helfen, das Land nach vorne zu bringen.

Von Birgit Ropohl

Merken

Mail an die Redaktion Das Gateway of India, ursprünglich als Anlegestelle für Dampfschiffe errichtet, ist heute Mumbais berühmteste Touristenattraktion. Foto: Ropohl

Schaeffler mit inzwischen 3000 Mitarbeitern an vier Standorten arbeitet seit 1962 in Indien. Im Gegensatz zu China spielen hier Elektroautos für den fränkischen Zulieferer noch keine Rolle. „2030 gibt es hier vielleicht einen Anteil von zehn Prozent“, schätzt CEO Dharmesh Arora. Foto: Ropohl

Mumbai.Indien, einer der größten Wachstumsmärkte weltweit, hat Nachholbedarf in nahezu allen Branchen. Deutsche Unternehmen genießen einen besonders guten Ruf. 1800 sind schon hier. „Wer nicht kommt, macht einen Fehler“, sagt Bernhard Steinrücke, Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Indischen Handelskammer (IGCC). Gekommen zum Beispiel ist die NürnbergMesse – und hat diesen Schritt nie bereut. Im Gegenteil. Ihre indische Tochtergesellschaft, die dieser Tage ihr fünfjähriges Bestehen feierte, ist inzwischen ihre wachstumsstärkste weltweit und zählt bereits heute zu den größten drei internationalen Messeveranstaltern auf dem Subkontinent.

In Büros in Mumbai, New Delhi und Bangalore beschäftigt sie 40 Mitarbeiter. Ihr Erfolgsrezept können die CEOs Dr. Roland Fleck und Peter Ottmann anderen Einsteigern nur zur Nachahmung empfehlen: „Ein maßgeschneidertes Angebot, passgenau zugeschnitten auf indische Bedürfnisse, absolut kundenorientiert.“ Dazu kompetente indische Partner.

Vom guten Netzwerk profitiert

Die gefunden zu haben, war das Glück der Nürnberger. In der Aufbauphase bekamen sie von der damaligen Direktorin für Marketing und Messen bei der IGCC, Sonja Prashar, wesentliche Unterstützung. Ihr immenses Netzwerk und fundiertes Wissen um die Besonderheiten des lokalen Markts ebneten den Franken den Weg. Heute ist Sonia Prashar Geschäftsführerin der NürnbergMesse India.

Indien, das ist das Land der krassen Gegensätze zwischen Arm und Reich, der unzähligen Religionen, die das Denken und Handeln der Menschen beeinflussen – und doch ist es für Bernhard Steinrücke das Land mit großer Zukunft. „Wir müssen in Deutschland viel stärker bekannt machen, welche Chancen es hier gibt.“ Etwaige Hemmnisse wischt er beiseite. Korruption? Da blieben Deutsche meist außen vor. Bürokratie? Ja, die könnte schneller sein. Man brauche eben die richtige Mischung aus Geduld und Ungeduld. Es lohne sich. „Wenn Deutsche hier fertigen und Dienstleistungen erbringen, können sie nicht nur am großen Wachstum teilhaben, sondern lösen auch indische Probleme: Arbeitslosigkeit.“ Zum Beispiel im Autobau. Mehr als eine Million Fahrzeuge rollen auf den Straßen, Tendenz steigend. Alleine in der 23-Millionen-Metropole Mumbai sind 52 000 Taxis und 80 000 TucTuc im Einsatz. Noch profitieren japanische und koreanische Marken von der Lust der Inder am Autofahren. Eindeutig die Nase vorn, Marktanteil rund 80 Prozent, hat laut Steinrücke Suzuki. „Die haben in Indien Autos für den indischen Markt gebaut: robust, bezahlbar und innovativ.“ Deutsche Premiummarken hingegen spielten „trotz Wachstumsraten von schätzungsweise 25 Prozent in den nächsten vier Jahren“ (bei niedrigen Ausgangswerten) eine untergeordnete Rolle. Noch.

Für die Mehrheit der Inder zählt – vorerst – der Nutzwert. Einer der erfolgreichsten Autobauer Indiens hat seinen Sitz in Pune, 150 Kilometer südöstlich von Mumbai: die Firodia Gruppe, ein Familienunternehmen mit gut 14 000 Mitarbeitern. Zur Gruppe gehören Force Motors, das mit geländetauglichen Schulbussen, Traktoren und Kleinlastern Umsatz macht, und Jaya Hind, ein Druckguss-Experte.

Die Familie Firodia arbeitet bereits seit mehr als 60 Jahren mit deutschen Autoherstellern zusammen und ist darauf besonders stolz. „Wir schätzen die Deutschen als Verhandlungspartner: klare Aussagen, klare Verträge, auf sie ist Verlass“, sagen Abhay Firodia und sein Sohn Prasan. Sie führen das Unternehmen in zweiter bzw. dritter Generation. Dass sie deutsche Firmen beliefern, bringe ihnen in Indien großen Respekt ein. Abhay Firodia: „Alle sagen: Wow!“

Die Region Pune, mit Mumbai seit 1998 durch eine autobahnähnliche Straße verbunden, hat sich zu einem Zentrum deutscher Investoren entwickelt. 300 deutsche Firmen sind hier angesiedelt, darunter VW, Mercedes-Benz, Bosch, MAN und Schaeffler.

Schaeffler ist „happy to be here“, wie CEO Dharmesh Arora sagt – auch wenn ihm aktuell die hohen Einfuhrzölle auf Komponenten „sehr weh tun“. Der fränkische Zulieferer bedient deutsche, japanische und koreanische Kunden ebenso wie indische.

„Qualität wird in Indien mehr und mehr zum Schlüsselelement“, sagt Thomas Fuhrmann, Geschäftsführer des TÜV Rheinland. Seit ihrer Gründung 1996 befinde sich die indische TÜV-Tochter auf Wachstumskurs. Die Prüftätigkeit der mehr als 1000 Mitarbeiter ist zunehmend gefragt.

Duale Ausbildung ist ein Hit

Fuhrmann engagiert sich als Präsident der IGCC – zusammen mit Steinrücke – stark für gut ausgebildete Fachkräfte. „Sie helfen nicht nur deutschen Firmen, sondern Indien.“ Die IGCC hat bereits vor Jahren das duale Ausbildungssystem nach Indien gebracht, sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Studenten und Unternehmen, richtet Ausbildungswerkstätten ein und macht Ausbilder – nach deutschen Maßstäben – fit. Mit ihrem „ProRecognition Center“ unterstützt die Kammer qualifizierte Inder, die von einem Job in Deutschland träumen.

Unterdessen blickt die NürnbergMesse erwartungsfroh der Eröffnung des neuen Messezentrums im Mumbaier Finanzdistrikt Bandra Kurla entgegen. Es soll eines der modernsten der Welt werden. Genau der richtige Ort für anspruchsvolle Messen, die Indern den Zugang zu weltweiten Märkten öffnen – ganz im Sinne von Premier Modi und seiner Kampagne „Make in India“.

Mehr Wirtschaftsnachrichten lesen Sie hier!