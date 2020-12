Anzeige

Rückblick Das Wirtschaftsjahr 2020 in Ostbayern Die Sorgen in Teilen der Autoindustrie verschärfen sich. Gastronomie und Handel zittern. Aber es gibt auch Lichtblicke.

von Christine Strasser

Merken

Mail an die Redaktion Bei BMW in Regensburg liefen im März die ersten e-Modelle vom Band. Die deutschen Autohersteller stehen angesichts der Entwicklung alternativer Antriebe und der Corona-Pandemie vor den größten Herausforderungen seit Jahren. Foto: Julia Knorr

Regensburg.Wenn nun die von vielen herbeigesehnten Impfstoffe gegen das Coronavirus großflächig zum Einsatz kommen, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Glasröhrchen aus der Oberpfalz aufbewahrt. Schott Mitterteich ist einer der weltweit führenden Hersteller von Pharmaverpackungen. Elf Milliarden Glasampullen stellt der gesamte Konzern jährlich her. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie die Wirtschaft auch in Krisenzeiten schreiben kann. Aber in Ostbayern hatten 2020 beileibe nicht alle Unternehmensgeschichten ein glückliches Ende.

################## ##### #####

##### #### ### ### ############### ### ###### ################ ### ### ######: ################### ### ########### ## ########## ### ###### ## ############. ######## ### ##### ### ############# ## ########. ####### ### ##### ## ##########. ##############, ## ##### ############# ######## ############ ## ########### ############, ## ### ###### ### ############ ######### #########, ###### #####. ### #############, ### ### ########## ## ### ###### #### ########## #######, #### #### #### ###########. ################ ### ############### ###### ########## ### ########## ##### #####. ############ #### ############# ## ### #### ######## ###################.

#### ##### ####### #### ###########, #### #### #########. ### ######## ########## ### ##### #######, ### ## #####. ### ####### ## ####### ####### #### ######## #### ### ###### #### ######. ### ############## ###### ## ### ####### ### ##### #### #######, #### ##### #### ### ################ ########### ##########. #### ### #### ## ########## ### #########. ##### ###### ### #### #### ##### #### #### #######, #### #### #### ############ #######. ### ###### #-####### ###### ### #### - ### ### ## ### ####-##-######. #### ### ######. ### ##### ####### ## ######## #### ########### #####. ### ####################### ## ###### ###### ########### #### ##### ### ### ######### ### #############. #### ## ###### ###### ########## ##### ######## ### ##### ### ##### ###########: ### #### ## ########### ######## #### ################# ###.

### #### ###### ### ######### #############

########## ##### ### ####: ### ##### ### ######### ########## ### ####### ### ### ######-#####? ### ####### ### ########### ## ### ########## ############### ### #########- ### ############# (###) ########## ### #########/####### ### #########: ## #### ####### #### ### ### ###### #######. #### ############### ### ############### #########- ### ################### #### ####### ######### #####. ## ####### ### ######### ########### #### ### ###### ######## #########. „##### ########## ###### ### ### #### ##### #### ########. ### ####### #### ### ###### ### ######### ############# ##### ############, ##### ### ########### ############# ################ #######“, ########### ###-######### ####### ####.

#### ###### ### ############### ############-######### ### ################### ##### ## ######## ########. ### ###### ##### ## ############### #########. ### ######### ### #########: „######### #### #### ######## ############### ##### ###### ##############. ##########, ###### ### #### ### ######## ###### ## ####### ##-########### ##### ### ## ############## ### ##########, ######## #### ###### ######, ####### #### ## ########### ####, ## ###### ### ## ### #############.“

### ######## ######### ############# ### ### ######### ########## ### ### ###### ### ######### ### #### ############## ###########. ### #### ################ ########### #######, #### #### ###### ##########. ### ########### ##### ###### #### #### ######################## ### ##### ### ################## ### ### ###### ####. ######### ####### ###### #####, #### ######## ### ########### ######### ########## ######## ######. ### ######### ###### ############, ##### - #### ########## ##### ##### - ######. ####### ###### ### ####### ### ### ################ ### #########. ### ######### #### ########## ###### ## #### ##################. #### ########### ####### ###### ## ### ######### #### ###### ######## #########, ### ### ##### ## ### ######## ## #########.