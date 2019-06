Anzeige

Verkehr Das Wochenend-Ticket ist Geschichte Für ein paar Mark ging es durchs ganze Land. Das Wochenendticket der Bahn hat Millionen mobil gemacht. Jetzt fällt es weg.

Von Burkhard Fraune, dpa

Mail an die Redaktion So ruhig ging es bei Reisen mit der Bahn wegen des Wochenend-Tickets vielfach eher nicht zu. Foto: Jens Wolf/dpa

Berlin.Zu fünft quer durch Deutschland, für nur 15 Mark! Ok, in Bummelzügen, aber dieses Angebot war unschlagbar: 1995 führte die Deutsche Bahn das Wochenendticket ein, ein Pauschalpreis für alle Regionalzüge. Und die Bürger machten sich auf: Kegelclubs, Studenten, Fußballfans, Junggesellenabschiede – nur drei Mark pro Nase, blieb mehr für Getränke. Viele Millionen Menschen stiegen mit der Wochenend-Flatrate in die Bahn. Doch am Samstag, 8. Juni, ist Schluss. Zum letzten Mal werden die Automaten an Deutschlands Bahnhöfen das Stück Papier auswerfen, das inzwischen viel teurer ist als zu Beginn. „Das Schöne-Wochenende-Ticket darf in den Ruhestand gehen“, heißt es bei der Bahn. „Mangels Nachfrage und zur Vereinfachung der Tarifstruktur.“

Riesen-Durcheinander im Zug

Die 1990er Jahre, da hatte man gerade die Bundesbahn hinter sich gelassen: Die Behördenbahn sollte ein richtiges Unternehmen werden. Und sie machte den Kunden ein echtes Lockvogel-Angebot: Die 15-Mark-Flatrate brachte an den ersten Wochenenden Chaos. Züge waren hoffnungslos überfüllt. Wer gehört zu wem? Schaffner stiegen im Getümmel nicht mehr durch. In der Bahn ging es zu wie im Schlussverkauf. Gewerkschaften polterten: „Tarifpolitischer Schwachsinn“.

Die Folge: Preisaufschläge und Beschränkungen des Tickets, zeitweise bei der Zahl der Reisenden, schließlich auf nur einen Tag. Überfüllte Züge gab es dennoch, die Bahn klagte über dreckige Wagen und Vandalismus. Knapp sieben Millionen Karten wurden allein im Jahr 2000 verkauft. „Hat noch einer ein Wochenendticket?“, fragten fahrscheinlose Reisende in Abteilen. Man nahm einander mit, mancher gab das Ticket an der Endstation weiter. Für ein paar Mark oder – später – Euro.

Und heute? Wer viel Zeit hat und wenig Geld, der ist nicht mehr auf Bummelzüge angewiesen. Fernbusse sind oft billiger, wenn auch nicht schneller. Millionen Fahrgäste nutzen Mitfahrzentralen, die in den 1990ern noch mit Karteikästen arbeiteten. Heute formen sie mit Apps und Algorithmen viel mehr Fahrgemeinschaften. Billigflieger sind selbst auf Inlandsstrecken unterwegs.

Es wurde ganz schön teuer

Die Bahn hat Konkurrenz bekommen – und lockt selbst immer mehr Kunden. 2,6 Milliarden Reisende waren es im vergangenen Jahr, rund eine Milliarde mehr als zu der Zeit, als sich die Manager das Wochenendticket ausdachten.

„Je übersichtlicher die Angebote, desto besser.“ Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn



Es gibt Sparpreise und Super-Sparpreise, gegen die das Wochenendticket mit zuletzt 44 Euro für Alleinreisende schon recht teuer sein kann. Um es weiter anzubieten, hätte man es noch teurer machen müssen, so die Bahn. „Wir haben ein lachendes und ein weinendes Auge“, kommentiert Karl-Peter Naumann als Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn das Ende. „Das Wochenendticket war ein tolles Pauschalticket, aber je übersichtlicher die Angebote, desto besser.“

Andere Karten bieten Ähnliches, an jedem Tag: Das Länderticket innerhalb einzelner Bundesländer für 23 Euro und das bundesweit gültige Quer-durchs-Land-Ticket für 44 Euro für Alleinreisende plus acht Euro pro Mitfahrer. Das sind andere Dimensionen als die 7,67 Euro für fünf Leute, die das Wochenendticket zum Start kostete. „Das war zu wenig“, meint Naumann. „Verkehr muss nicht so günstig sein, dass er künstlich erzeugt wird. Das System braucht auch Geld.“

Das wird die Kunden am Fahrkartenautomaten wenig kümmern. Aber sie werden bemerken, dass der Wechsel vom Wochenendticket auf das Quer-durchs-Land-Ticket Abstriche bringt: Dass es erst ab 9.00 Uhr gilt statt ganztägig, dass es für Mitfahrer teurer wird, dass sie nicht mehr Busse und U-Bahnen mitnutzen können. Korrekturforderungen des Bahnkunden-Verbands hat der Konzern bislang nicht erhört.

