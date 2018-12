Anzeige

Börsen Dax bleibt unter Druck auf Zweijahrestief Ängste vor eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China haben den deutschen Aktienmarkt stark belastet. Auslöser war die Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Smartphone-Herstellers Huawei in Kanada.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt.Der Dax stürzte unter die Marke von 11.000 Punkte und erreichte am Vormittag mit 10.884 Zählern den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Zuletzt notierte der Leitindex 2,58 Prozent tiefer bei 10.911,55 Punkten.

Damit summiert sich der Dax-Verlust seit vergangenem Montag auf rund 5,5 Prozent und im laufenden Jahr auf rund 15 Prozent. Der MDax büßte am Donnerstag 2,46 Prozent auf 22.605,84 Zähler ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 2,3 Prozent.

Mit dem Dax-Sturz unter 11.000 Punkte sei nun auch die letzte Hoffnung auf eine Jahresendrally geschwunden, sagte Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research.

Negative Aussagen der Citigroup zur eigenen Profitabilitätsentwicklung im laufenden Quartal setzten auch deutsche Bankenwerte unter Druck. Die Papiere der Deutschen Bank büßten 3,5 Prozent ein, jene der Commerzbank verloren 3,9 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Vonovia mit einem Plus von 0,7 Prozent an der Dax-Spitze. Für Deutschlands größten Immobilienkonzern laufen die Geschäfte dank steigender Mieten in den Metropolen und seiner jüngsten Zukäufe weiter gut.

Die Papiere der Software AG fielen als einer der schwächsten MDax-Werte um 6,1 Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang 2017. Analyst Gerardus Vos von der Investmentbank Barclays hatte in einem aktuellen Ausblick auf europäische Softwarekonzerne und IT-Dienstleister seine Schätzungen für 2019 und 2020 zusammengestrichen.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,11 Prozent. Der Rentenindex Rex blieb unverändert bei 141,83 Punkten. Der Bund-Future gewann 0,24 Prozent auf 163,25 Punkte. Der Euro notierte zuletzt bei 1,1364 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1354 Dollar festgesetzt.