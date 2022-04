Anzeige

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag freundlich gestartet, hat seine Auftaktgewinne aber rasch abgegeben. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht.

Kurz nach der Börseneröffnung drehte der Dax in die Verlustzone und sank um 0,61 Prozent auf 14.357,53 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab nach und büßte 0,37 Prozent auf 3904,24 Punkte ein. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen an der deutschen Börse, hielt sich indes mit 0,12 Prozent im Plus auf 31.230,94 Zähler.