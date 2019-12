Anzeige

Börsen Dax dümpelt vor sich hin Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind wieder auf Tauchstation gegangen.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.

„Die Euphorie aus der vergangenen Woche scheint verflogen, und der Markt hat Mühe, in den letzten Handelstagen des Jahres den nötigen Schwung in Richtung Allzeithoch zu gewinnen“, kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader.

Der Dax notierte am Nachmittag 0,21 Prozent tiefer bei 13.259,53 Punkten. Der MDax fiel zuletzt um 0,21 Prozent auf 28.238,68 Zähler zurück. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte hingegen ein leichtes Plus von rund 0,1 Prozent.

Auf Unternehmensseite setzte nach einer enttäuschenden Prognose von Jungheinrich eine Flucht aus den Papieren des Gabelstaplerherstellers ein. Der Konzern kämpft mit einer Auftragsflaute und rechnet wegen der unsicheren Konjunktur für das kommende Jahr mit einem schwächeren Verlauf als 2019. Der Jungheinrich-Kurs brach um mehr als 23 Prozent ein. Dieser Sog zog die Anteilsscheine des Konkurrenten Kion um 5,5 Prozent mit nach unten.

Im Dax büßten Titel des Reifenherstellers Continental als Dax-Schlusslicht 1,7 Prozent ein. Sie litten unter den November-Absatzzahlen des französischen Konkurrenten Michelin. Die Aktien des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) verbuchten nach einer Kurszielsenkung der SocGen-Analysten ein Minus von rund 1 Prozent. Eine gestrichene Kaufempfehlung der HSBC-Analysten sorgte bei Washtec für Enttäuschung. Die Papiere des Waschanlagen-Herstellers sackten um mehr als 5 Prozent ab.

Der Eurokurs sank auf zuletzt 1,1114 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1162 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,30 Prozent am Vortag auf minus 0,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 144,22 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,12 Prozent auf 171,95 Punkte.