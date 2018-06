Börsen Dax erholt sich - Erleichterung über Italien stützt Kurse Erleichtert haben Investoren am Freitag auf die kurz bevorstehende Regierungsbildung in Italien reagiert. Auch am deutschen Aktienmarkt setzte sich am Vormittag eine zunehmend freundliche Stimmung durch. Der Dax kletterte um 1,10 Prozent auf 12.743,23 Zähler.

Mail an die Redaktion Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Christoph Schmidt

Frankfurt.Im Verlauf dieser Woche hat der Dax jedoch um 1,5 Prozent nachgegeben.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte legte um 0,85 Prozent auf 26.551,53 Punkte zu. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg um 0,47 Prozent auf 2798,34 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte sogar um 1,56 Prozent vor.

Von der Entwicklung in Italien profitierten vor allem Finanzwerte. Mit der Deutschen Bank und der Commerzbank lagen die beiden Bankenaktien im Dax ganz vorn mit Kursgewinnen von mehr als 3 Prozent. Die Papiere der Deutschen Bank konnten somit den Fall auf ein neues Rekordtief zunächst vermeiden. Mit Munich Re und Allianz stiegen zwei weitere Finanztitel überdurchschnittlich stark.

Papiere des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor brachen um fast 16 Prozent ein auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren. Das Unternehmen wird künftig weniger Halbleiter an den Großkunden Apple liefern. Der iPhone-Hersteller setze früher als erwartet auf Chips aus Eigenproduktion, sagten Analysten.

Auch ein möglicher Handelskonflikt zwischen den USA und der EU konnte die gute Börsenstimmung nicht trüben. Die am Vortag beschlossenen Strafzölle in den USA auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa belasteten die Kurse der Hersteller am Freitag nicht mehr: Die Aktien von Thyssenkrupp und Salzgitter schlossen sich mit Kursgewinnen von jeweils knapp 2 Prozent der allgemeinen Erholung an.