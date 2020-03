Anzeige

Börsen Dax erholt sich von herben Verlusten Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Lage nach den zuletzt heftigen Verlusten zum Wochenbeginn etwas beruhigt.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Der Dax erholte sich am Montag im frühen Handel um 1,43 Prozent auf 12 059,95 Punkte. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte rückte um 1,69 Prozent auf 25 795,45 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann fast zwei Prozent.

In China hat die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus am Sonntag nicht mehr so stark zugenommen wie zuvor. Ein positives Signal kommt zudem aus Japan: Die Zentralbank des Landes hat das nationale Finanzsystem angesichts der Virus-Krise mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Auch andere Notenbanken signalisierten Handlungsbereitschaft.

Das Dax-Rekordhoch vom 17. Februar bei 13 795 Punkten scheint aus Sicht von Börsianern allerdings so schnell nicht wieder erreichbar.

