Börse in Frankfurt Dax etwas höher am Ende einer schwachen Woche

Am Ende einer schwachen Woche haben die Dax-Anleger sich wieder etwas nach vorne gewagt. Im Fokus bleibt der Streit über eine dringend notwendige Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten am Freitag um 0,37 Prozent auf 15.852,09 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen pendelte am Freitag mit 26.790,34 Punkte um seinen Vortagesschluss. Der EuroStoxx 50 legte um 0,6 Prozent zu.

dpa