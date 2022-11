Börse in Frankfurt Dax fällt leicht zurück

Die Enttäuschung an der Wall Street über die Aussagen der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt die Kurse sinken lassen. An einem Tag mit vielen neuen Quartalsberichten deutscher Unternehmen fielen die Dax-Verluste aber moderater aus als in New York: Der Leitindex verlor in den Anfangsminuten 0,48 Prozent auf 13.192,91 Punkte. Der MDax sackte deutlicher um 1,29 Prozent auf 23.445,15 Zähler ab, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gut 0,8 Prozent einbüßte.

dpa