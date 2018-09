Börsen Dax fast unverändert trotz neuer US-Strafzölle gegen China Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben auf den Handelsstreit zwischen den USA und China am Morgen zunächst unschlüssig reagiert. Nach dem schwachen Wochenstart trat der deutsche Dax nach den ersten Handelsminuten mit minus 0,01 Prozent bei 12.095,04 Punkten nahezu auf der Stelle.

Mail an die Redaktion Händler verfolgen im Handelssaal der Börse in Frankfurt die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler

Frankfurt.Etwas Unterstützung kam von den Börsen in Asien, die Marktplätze in China und Japan hatten in ihrer jüngsten Sitzung dem Zollzwist getrotzt und Gewinne verbucht.

US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen wahr gemacht und neue Sonderzölle in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar angekündigt. Dies ist Trumps bisher größter Schlag gegen Peking. Die Tür für Gespräche bleibe weiterhin offen, hieß es aus dem Weißen Haus.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax verlor kurz nach dem Start 0,59 Prozent auf 26.125,30 Punkte - hier belastete auch der Kurseinbruch der Zalando-Aktie nach der Gewinnwarnung vom Vorabend. Der Technologiewerte-Index TecDax gab um 0,75 Prozent auf 2882,45 Punkte nach. Auch in Europa zeigten sich die Anleger verhalten: Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 kam ebenfalls kaum vom Fleck.