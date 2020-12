Anzeige

Börsen Dax gibt Gewinne wieder ab Der Dax hat am Freitag vor dem Auslaufen der Terminkontrakte seine Gewinne wieder abgegeben.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Gegen Mittag notierte der in dieser Woche sehr starke Leitindex prozentual unverändert mit 13.667,60 Punkten.

Mit in der Spitze 13.774 Punkten war der Dax am Vormittag bereits wieder dicht dran am Rekordhoch von 13.795 Punkten aus dem Februar.

Vor einer Woche war das Barometer noch fast unter die Marke von 13.000 Zählern gerutscht. Nach dem jüngst starken Lauf zeichnet sich nun aber auf Wochensicht ein Plus von 4,2 Prozent ab. Weiter in Rekordhöhen bewegt sich am Freitag der MDax der mittelgroßen Werte mit einem Plus von 0,48 Prozent auf 30.349,51 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte nur leicht höher.

Im MDax waren die Titel von 1&1 Drillisch mit einem Plus von mehr als vier Prozent gefragt. Sie reagierten damit auf ein wohlwollend bestätigtes Schiedsgutachten im Streit mit Telefonica Deutschland um den Netzzugang. Auch wenn der Konflikt damit weiter gehen dürfte, begrüßten die Anleger, dass das Ergebnis eines Entwurfs aus dem Oktober bestätigt wurde. Die von Telefonica Deutschland im Dezember 2018 geltend gemachte Preisanpassung sei unberechtigt und führe zu keiner Zahlungsverpflichtung von 1&1 Drillisch, hieß es.

Die Anteile von Telefonica Deutschland, dessen O2-Netz 1&1 derzeit mit nutzt, legten um annähernd zwei Prozent zu. Die Papiere der Muttergesellschaft von 1&1, United Internet, gewannen um die fünf Prozent.

Im Dax waren die Titel des Autozulieferers Continental mit einem Zuwachs von einem Prozent vorne, während auf dem letzten Platz die Aktien des Chipherstellers Infineon mit minus 1,8 Prozent ihrem starken Lauf Tribut zollten und unter Gewinnmitnahmen litten.

