Anzeige

Börsen Dax gibt nach Die Begeisterung der Anleger über die weiterhin lockere US-Geldpolitik hat sich am Donnerstag in Grenzen gehalten.

Merken

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.

Eine Überraschung war die Zinsentscheidung der US-Währungshüter am deutschen Aktienmarkt nicht - am Vorabend hatte sie bereits die Wall Street kalt gelassen. Zudem fiel die Flut von Geschäftszahlen hiesiger Unternehmen durchwachsen aus.

Gegen Mittag verlor der Dax 0,33 Prozent auf 15.242,28 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex an die recht lustlose Entwicklung der vergangenen Tage an, blieb aber in Reichweite des Rekordhochs von 15 501 Punkten aus der vergangenen Woche. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag hingegen 0,27 Prozent auf 33.062,04 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,15 Prozent auf 4020,91 Zähler nach oben.

Die US-Notenbank Fed hielt bei ihrer Zinssitzung am Mittwoch wie erwartet an ihrer historisch lockeren Geldpolitik fest. Sie gibt sich nun zwar etwas zuversichtlicher für die US-Wirtschaft. Nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württmberg (LBBW) dürfte es aber noch einige Monate dauern, bis die Fed von der aktuell kräftigen Erholung am US-Arbeitsmarkt hinreichend überzeugt ist, um die Vorbereitungen für eine Drosselung ihrer Anleihekäufe zu treffen.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-398786/4