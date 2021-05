Anzeige

Börsen Dax gibt nach Der Dax hat auch am Mittwoch nach anfänglichen Gewinnen an Kraft eingebüßt.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Über weite Strecken präsentierte sich der deutsche Leitindex schwach.

Er schloss mit minus 0,09 Prozent auf 15.450,72 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch Anlauf auf sein am Vortag erreichtes Rekordhoch bei etwas über 15.568 Punkten genommen hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte hingegen stieg zur Wochenmitte um 0,21 Prozent auf 32.780,36 Zähler.

Bankenwerte waren europaweit schwach und litten unter der Aussicht auf eine anhaltende Niedrigzinsphase. Im Dax verloren die Aktien der Deutschen Bank 1,16 Prozent und im MDax die Anteile der Commerzbank 2,21 Prozent.

An der Spitze im MDax gewannen K+S 5,53 Prozent. Einige Anleger spekulierten wohl angesichts der angespannten Lage zwischen der Europäischen Union und Belarus auf Sanktionen gegen den Dünger-Konkurrenten Belaruskali. Das Unternehmen sei einer der wichtigsten Devisenbeschaffer des Landes in US-Dollar, sagte ein Börsianer. Gerade in Westeuropa könnten Sanktionen zu einer Kalidünger-Verknappung führen, was günstig für K+S wäre.

Im Nebenwerteindex SDax hatten die Aktien von Verbio mit plus 6,66 Prozent die Nase vorn. Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser rechnet bei dem Hersteller von Biokraftstoffen mittelfristig mit einer höheren Wachstumsdynamik als bisher.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,11 Prozent auf 4031,67 Punkte. Der Pariser Cac 40 und der Londoner FTSE 100 gingen prozentual kaum verändert aus dem Handel. An der Wall Street stand der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende leicht höher.

Der Euro kostete nach Börsenschluss 1,2203 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,2229 (Dienstag: 1,2264) US-Dollar festgesetzt, der Dollar somit 0,8177 (0,8154) Euro gekostet. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,22 Prozent am Vortag auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 144,42 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,22 Prozent auf 170,29 Punkte.

