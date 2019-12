Anzeige

Börsen Dax in ruhigem Handel mit leichten Abschlägen Der Dax hat mit moderaten Kursabschlägen an die beiden vorangegangenen schwächeren Handelstage angeknüpft.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.In einer vorweihnachtlich ruhigen Sitzung verzeichnete das Börsenbarometer zuletzt ein Minus von 0,32 Prozent auf 13.179,62 Punkte.

„Nach den positiven Nachrichten der vergangenen Woche fehlt es jetzt an Kurstreibern“, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. Es sei aber vollkommen normal, dass so kurz vor Weihnachten Ruhe auf dem Börsenparkett einkehre.

Der MDax der mittelgroßen Werte trat zuletzt mit minus 0,05 Prozent nahezu auf der Stelle bei 28.178,97 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam kaum vom Fleck.

Auf Unternehmensseite kletterten Hornbach-Holding-Aktien nach endgültigen Zahlen für die ersten neun Monate um mehr als ein Prozent. Inzwischen kostet ein Hornbach-Papier so viel wie seit rund eineinhalb Jahren nicht mehr.

Aktien des Hamburger Biotech-Forschers Evotec zogen nach der Nachricht von einer drei Millionen Euro schweren Meilensteinzahlung aus der Diabetes-Allianz mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi um ein Prozent an.

Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank belastete die Papiere des Bekleidungsherstellers Hugo Boss. Nach ihrer jüngsten Erholung rutschten die Aktien um knapp drei Prozent ab. Südzucker erreichten mit einem Plus von zeitweise mehr als sieben Prozent ein Hoch seit Anfang 2018. Ausschlaggebend war hier eine Kaufempfehlung von Warburg.

Unterdessen nutzten Anleger den dramatischen Kursverfall der Jungheinrich-Aktien nun zu Zukäufen. Nach einem trüben Ausblick hatten die Anteilsscheine am Vortag um mehr als ein Viertel an Wert eingebüßt - am Donnerstag legten sie zuletzt um mehr als fünfeinhalb Prozent zu.