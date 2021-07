Anzeige

Börsen Dax macht Vortagesverluste wieder wett Der deutsche Leitindex ist nach Verlusten am Vortag wieder geklettert. Die Aktien des Autobauers Daimler landeten indes mit minus 1,2 Prozent am Dax-Ende. Das hat einen bestimmten Grund.

Die DAX-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Frankfurt.Ungeachtet enttäuschender Industriedaten hat der Dax am Mittwoch seine Vortagesverluste wieder wettmachen können. Bis zum Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,98 Prozent hinzu auf 15.664,01 Punkte.

Der MDax legte um 0,83 Prozent auf 34.830,45 Zähler zu und erreichte zudem ein Rekordhoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,43 Prozent. Die Produktion der deutschen Industrie war im Mai verglichen mit dem Monat April leicht gesunken, während Analysten einen Zuwachs erwartet hatten. Grund ist vor allem der Materialmangel.

Die Aktien des Autobauers Daimler landeten mit minus 1,2 Prozent am Dax-Ende. Sie litten darunter, dass Verbraucherschützer Schadenersatz für vom Diesel-Skandal betroffene Mercedes-Kunden erstreiten wollen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband reichte deshalb vor dem Oberlandesgericht Stuttgart eine Musterfeststellungsklage gegen den Autobauer ein.

Dagegen gewannen Heidelbergcement nach einer bekräftigten Kaufempfehlung durch die UBS an der Dax-Spitze 5,0 Prozent. Analyst Gregor Kuglitsch hob das Kursziel auf 90 Euro an und rechnet mit einer weiter stark gebliebenen Geschäftsdynamik des Baustoffe-Herstellers im zweiten Quartal. SAP rückten um 3,9 Prozent vor, nachdem die Bank of America die Aktie des Software-Unternehmens um gleich zwei Stufen auf „Buy“ hochgesetzt und das Kursziel von 92 auf 150 Euro angehoben hat. Analyst Frederic Boulan hob vor allem Cloud-Geschäft hervor, das Fahrt aufnehme.

Die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers Adidas zogen um 2,5 Prozent an und profitierten von einer nun ausgesprochenen Kaufempfehlung durch die britische Großbank HSBC.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,24 Prozent auf 145,28 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,20 Prozent auf 173,94 Punkte zu. Der Euro bewegte sich nur wenig. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1830 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.

