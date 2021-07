Anzeige

Börsen Dax mit leichten Gewinnen vor US-Arbeitsmarktbericht Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hat der Dax am Freitag zum Auftakt leichte Gewinne verbucht.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 15.635,36 Punkte nach den ersten Handelsminuten knüpfte der deutsche Leitindex an seine jüngste Erholung an und verwandelte die bisher knapp negative Wochenbilanz in ein leichtes Plus.

Der MDax der mittelgroßen Werte blieb mit einem Plus von 0,07 Prozent hingegen nahezu unverändert bei 34.279,48 Zählern. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone kam mit plus 0,08 Prozent auf 4082,26 Zähler ebenfalls kaum vom Fleck.

Marktbeobachter erwarten aber ohnehin nicht allzugroße Kurssprünge, bevor als Highlight der bisher recht zögerlich verlaufenen Börsenwoche in den Vereinigten Staaten die monatlichen Beschäftigungszahlen veröffentlicht werden. Die Anleger schauen hier sehr genau hin, denn „vor allem der Arbeitsmarktbericht dient dazu, genauere Erwartungen über den Zinspfad der Fed herzuleiten“, sagte Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.

