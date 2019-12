Anzeige

Börsen Dax mit verhaltenem Start in eine ereignisreiche Woche Vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag eher ruhig angehen lassen.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Der Dax gab gegen Mittag um 0,04 Prozent nach auf 13.161,81 Punkte.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China sind gezeichnet vom Handelsstreit mit den USA. Neuigkeiten mit Blick auf eine Lösung im US-chinesischen Zollstreit gab es zuletzt nicht.

Wenn es in dieser Woche nicht zu einem Aufschub oder gar dem ersten Teilabkommen kommt, könnten am 15. Dezember weitere US-Zollerhöhungen gegenüber China in Kraft treten. Auf der Agenda in dieser Woche stehen zudem die Zinsentscheide der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank sowie die Wahl in Großbritannien.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte bislang um 0,22 Prozent auf 27.403,65 Zähler vor, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,08 Prozent sank.

Unter den Einzelwerten zogen am Montag im MDax die Aktien von Osram nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch AMS die Aufmerksamkeit auf sich. Sie schnellten um fast 14 Prozent hoch auf 43,86 Euro und waren damit mehr wert als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro.

Gleich hinter Osram schüttelten die Anteile von Carl Zeiss Meditec ihre Verluste vom Freitag ab, erreichten mit 113,90 Euro ihr nächstes Rekordhoch und gewannen zuletzt 10 Prozent bei einem Kurs von 113,40 Euro. Die Deutsche Bank hatte die Papiere hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 123 Euro angehoben.

Der Start-up-Investor Rocket Internet und der Telekomanbieter United Internet bauen im Zuge von Aktienrückkäufen ihre Überkreuzbeteiligungen ab. Die Rocket-Papiere gewannen 4,6 Prozent. United Internet gaben um 0,4 Prozent nach.