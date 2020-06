Anzeige

Börsen Dax mit Verlusten nach jüngster Rally Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger nach der jüngsten Rally des Dax vorsichtiger geworden.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Der Leitindex büßte am Dienstag 1,57 Prozent auf 12.617,99 Punkte ein. Der MDax der mittelgroßen Werte fiel um 1,73 Prozent auf 26.523,55 Punkte.

In den vergangenen elf Handelstagen war der Dax ohne größeren Stopp um teils gut 19 Prozent bis auf 12.913 Zähler geklettert, getragen vom Optimismus wegen der Lockerungsmaßnahmen aus der Corona-Krise und zahlreichen Hilfsprogrammen von Notenbanken und Regierungen. Nun aber fehlten Börsianern zufolge frische Impulse.

Europaweit geriet der zuletzt stark erholte Bankensektor unter Druck. Im Dax waren Aktien der Deutschen Bank mit einem Minus von 4,6 Prozent weit hinten zu finden.

Die Anteilscheine von Lufthansa schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten und schlossen nahezu unverändert. Seit ihrem Krisentief Ende April haben sie 69 Prozent aufgeholt. Am Dax-Abstieg zum 22. Juni ändert dies aber nichts mehr. Die Lufthansa-Tochter Eurowings spürt nun nach dem Tief in der Corona-Krise eine „sprunghaft“ anziehende Nachfrage und fährt ihr Angebot weiter hoch.

SAP-Anteile setzten im Dax mit plus 0,4 Prozent ein Zeichen im europäischen Tech-Sektor, der am Dienstag zu den wenigen Gewinnern im europäischen Branchentableau zählte. Die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq in New York verzeichneten weitere Rekorde.

Bei gedämpfter Euphorie am Gesamtmarkt standen nach zwischenzeitlich deutlichen Kurskorrekturen im Zuge der Lockerungen in der Corona-Krise auch die Krisengewinner wieder in der Gunst der Anleger oben. Die Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh und der Shop Apotheke legten dabei mit Gewinnen von fast sechs beziehungsweise rund sieben Prozent besonders deutlich zu. Damit hatten sie im MDax respektive im Nebenwerteindex SDax jeweils die Nase vorn.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,35 Prozent auf 3320,71 Punkte. In Paris gab der Cac 40 um 1,6 Prozent nach, und in London schloss der FTSE 100 mit einem Minus von mehr als 2 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zum europäischen Handelsschluss um rund 1 Prozent.

Der Kurs des Euro stieg und notierte zuletzt bei 1,1347 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1294 (Montag: 1,1285) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8854 (0,8861) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,28 Prozent am Vortag auf minus 0,33 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,21 Prozent auf 144,09 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,06 Prozent auf 173,44 Punkte nach.