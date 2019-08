Anzeige

Börsen Dax nach Einbruch auf Erholungskurs Nach dem heftigen Dämpfer zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt einen Erholungsversuch gestartet.

Merken

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt.Der Dax notierte am Vormittag 0,70 Prozent höher bei 11.740,27 Punkten und damit knapp unter seinem bisherigen Tageshoch.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legte um 0,88 Prozent auf 25.258,47 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,7 Prozent vor.

Für etwas Entspannung sorgte Händlern zufolge, dass China seine Währung am Dienstag wieder etwas aufwerten ließ. Zuvor hatte die US-Regierung China beschuldigt, den Kurs seiner Valuta zu manipulieren, um sich unfaire Vorteile im internationalen Wettbewerb zu sichern. China hatte am Montag den Yuan abgewertet. Hinzu kam, dass die deutsche Industrie im Juni deutlich mehr Aufträge erhalten hatte als erwartet.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Post mit einem Kursanstieg von fast 5 Prozent an der Dax-Spitze. Beiersdorf-Papiere drehten nach einem schwachen Handelsauftakt ins Plus und notierten zuletzt 4 Prozent fester. Mit einem Kursgewinn von 5,8 Prozent waren die Gea-Aktien klarer Spitzenreiter im MDax. Metro-Aktien setzten ihre Talfahrt vom Vortag fort und verloren als MDax-Schlusslicht 6,3 Prozent an Wert.