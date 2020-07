Anzeige

Börsen Dax schwunglos - BASF und Deutsche Bank belasten Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed hat dem Dax am Mittwochnachmittag der Schwung gefehlt.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Der Leitindex verbuchte zuletzt ein Plus von 0,12 Prozent auf 12 850,43 Punkte.

Im Fokus standen die Berichtssaison mit Zahlen der Deutschen Bank und BASF sowie am Abend die geldpolitischen Entscheidungen der Fed.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann bislang 0,49 Prozent auf 26 879,88 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,19 Prozent zu.

Im Dax verloren BASF-Aktien als schwächster Wert mehr als vier Prozent. Der Chemiekonzern rechnet mit einem schwierigen dritten Quartal. Die endgültigen Zahlen für das zweite Jahresviertel hätten den Vorab-Daten entsprochen, aber die Prognose der Ludwigshafener komme nicht gut an, sagte ein Händler. Bei den Aktionären der Deutschen Bank machte sich nach anfänglichem Optimismus rasch Ernüchterung breit. Die Aktien verloren zuletzt rund vier Prozent.

Der Sportartikelhersteller Puma rutschte im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie in die Verlustzone, wobei die Entwicklung nicht ganz so schlecht ausfiel wie vom Management erwartet. Seit Mai verzeichnet Puma eine graduelle Erholung seiner Geschäfte. Die Aktien gewannen im MDax mehr als drei Prozent und zogen im Dax auch Adidas mit fast zweieinhalb Prozent nach oben.

Auffällig am MDax-Ende waren die Kursverluste von mehr als vier Prozent für Telefonica Deutschland nach einem eher schwachen zweiten Quartal. Anteile von DIC Asset gewannen als Top-Wert im Kleinwerteindex SDax fünfeinhalb Prozent. Der auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Konzern hatte im ersten Halbjahr trotz der Corona-Krise das operative Ergebnis deutlich gesteigert.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,51 Prozent am Vortag auf minus 0,53 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 145,53 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 177,03 Punkte. Für einen Euro wurden am Nachmittag 1,1728 US-Dollar bezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1717 Dollar festgesetzt.

