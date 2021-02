Anzeige

Börsen Dax setzt starke Börsenwoche fort Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich gestimmt.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt.Für den Dax ging es am Nachmittag um rund ein halbes Prozent auf 13.909 Punkte nach oben.

Der Leitindex war im frühen Handel nur knapp an der runden Marke von 14.000 Punkten gescheitert. Damit bahnt sich der dritte Handelstag in Folge mit Gewinnen an, seit Wochenbeginn beträgt das Plus des Dax 3,5 Prozent. In der Vorwoche war der Dax deutlich unter Druck geraten.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche - starke Kursbewegungen, die im Zusammenhang mit konzertierten Käufen von Privatanlegern gesehen wurden - wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen.

Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Mittwoch um 0,61 Prozent zu auf 32.234 Punkte und erreichte einen Höchststand. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,63 Prozent.

Siemens-Aktien verteuerten sich um 1,8 Prozent. Der Technologiekonzern erhöhte nach einem guten ersten Quartal die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Die Hauptversammlung an diesem Mittwoch ist die letzte des langjährigen Konzernchefs Joe Kaeser. Der künftige Chef Roland Busch setzt derweil große Hoffnungen in das Geschäft mit der Digitalisierung.

Der Euro verhinderte am Mittwoch nur knapp das Abrutschen unter die Marke von 1,20 US-Dollar. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,2014 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2044 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite auf minus 0,50 Prozent nach minus 0,52 Prozent am Vortag. Der Rentenindex Rex gab um 0,06 Prozent auf 145,80 Punkte nach. Der Bund-Future fiel um 0,13 Prozent auf 176,52 Punkte.

© dpa-infocom, dpa:210203-99-280872/5