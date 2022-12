Börse in Frankfurt Dax startet mit nur leichtem Plus

Der Dax ist nach den jüngsten Verlusten auch am Donnerstag zunächst kaum in die Gänge gekommen. In den ersten Handelsminuten erholte sich der deutsche Leitindex nur leicht mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 14.283,56 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Morgen 0,53 Prozent auf 25.397,19 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,14 Prozent auf 3926,41 Zähler hoch.

dpa