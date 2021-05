Anzeige

Börsen Dax steigt auf fast 15.500 Punkte Der Dax steuert auf ein versöhnliches Ende einer mäßigen Woche zu.

Frankfurt.Am Freitagnachmittag verzeichnete der deutsche Leitindex einen Kursanstieg von 0,59 Prozent auf 15.497,62 Punkte.

Damit dürfte er in der verkürzten Handelswoche nach Pfingsten doch noch ein leichtes Plus schaffen. Für den Mai zeichnet sich am zweitletzten Handelstag des Monats ein Gewinn von fast zweieinhalb Prozent ab. Der MDax gewann am Freitag 0,79 Prozent auf 33.268,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,58 Prozent auf 4062,80 Zähler nach oben.

Unter den Einzelwerten stach vor dem Wochenende Siemens positiv heraus: Die Aktien des Technologiekonzerns konnten dank eines Kursanstiegs von fast dreieinhalb Prozent die Verluste der vergangenen Tage weitgehend aufholen und waren Dax-Spitzenreiter. Am Donnerstag waren sie noch auf den tiefsten Stand seit März abgerutscht.

Dagegen zollten die Titel von Schlusslicht Deutsche Post ihrer Rekordjagd der vergangenen Wochen Tribut: Sie büßten 2,3 Prozent ein.

Im MDax knüpfte Airbus mit einem Kursplus von zweieinhalb Prozent an den starken Vortag an. Am Donnerstag hatten die Aktien des Flugzeugbauers euphorisch auf Produktionspläne für die Zeit nach der Corona-Pandemie reagiert und den höchsten Stand seit März 2020 erreicht.

Einer der Favoriten im Nebenwerte-Index SDax war Koenig & Bauer mit einem Plus von über fünf Prozent auf 28,35 Euro. Das Analysehaus Warburg Research hob das Kursziel auf 38 Euro an und räumt den Titeln des Druckmaschinenherstellers damit noch mehr Aufwärtspotenzial als bisher ein.

Der Euro sank zuletzt auf 1,2145 US-Dollar. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,2198 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,26 Prozent am Vortag auf minus 0,24 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 144,24 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,05 Prozent auf 169,94 Punkte.

