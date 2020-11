Anzeige

Börsen Dax über 13.000 Punkten: Impfstoff-Euphorie und Biden-Sieg Auf den Nachfolger von Vorstandschef Degenhart kommt bei Continental einiges zu. Große Teile der Belegschaft sind wegen des Stellenabbaus verunsichert. Konzernführung und Gewerkschaften wollen sich annähern.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Ein Erfolg in der Impfstoff-Entwicklung gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat den Dax am Montag stark nach oben getrieben.

Das deutsche Börsenbarometer eroberte nicht nur die Marke von 13.000 Punkten zurück, sondern sprang kurzzeitig bis auf fast 13.300 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September.

Am Nachmittag legte der Dax um 5,78 Prozent auf 13.201,00 Zähler zu und der MDax gewann 2,85 Prozent auf 28.125,37 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sprang zuletzt um 6,4 Prozent hoch und auch in Paris, London sowie Mailand und Madrid ging es weiter steil nach oben. Unterstützt wurde der kräftige Anstieg der Indizes zudem vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen.

Corona-Krisenverlierer legten angesichts der Corona-Neuigkeiten stark zu, während die bisherigen Krisengewinner kräftig nachgaben: Im Dax sprangen etwa die Aktien des Triebwerksbauers MTU um 14 Prozent nach oben, während die des Essenslieferanten Delivery Hero um knapp 7 Prozent einbrachen. Im MDax waren Lufthansa, Fraport und auch der Ticketvermarkter und Eventveranstalter CTS Eventim die größten Gewinner mit jeweils etwas mehr als 20 Prozent. Die Papiere des Kochboxen-Lieferanten Hellofresh und der Shop Apotheke büßten unterdessen jeweils 11 Prozent ein.

Rheinmetall gewannen 6,8 Prozent und machten damit ihre Freitagsverluste, als der Rüstungskonzern und Autozulieferer seine Quartalszahlen vorlegte, mehr als wett.

Der Euro zog am frühen Nachmittag an und kostete 1,1887 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1870 Dollar festgesetzt. In der vergangenen Woche was der Eurokurs um etwa zwei Cent gestiegen. Am Rentenmarkt betrug die Umlaufrendite unverändert minus 0,64 Prozent. Der Rentenindex Rex stand unverändert auf 146,61 Punkten. Der Bund-Future verlor 0,62 Prozent auf 175,03 Punkte.

