Börsen Dax verliert leicht Nach einem freundlichen Wochenauftakt fiel der Dax im frühen Handel leicht zurück.

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.Zuletzt verlor er 0,38 Prozent auf 15.178,20 Punkte. Damit setzten sich die Schwankungen des Leitindex im Bereich zwischen 15.000 Punkten und des Rekordhochs von 15.501 Zählern fort.

Am breiteren deutschen Markt verlor der MDax mit den mittelgroßen Werten außerdem 0,47 Prozent auf 32.757,02 Punkte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx dagegen bewegte sich zuletzt knapp im Minus.

Auf der Unternehmensseite sorgten einmal mehr Quartalsberichte für Gesprächsstoff - unter anderem bei den Infineon-Aktien, die nicht von leicht angehobenen Jahresprognosen des Chipkonzerns profitieren konnten. Diese überraschten am Markt nicht mehr groß, hieß es. Die Papiere sackten um 3,4 Prozent ab. Die Tech-Branche, ein Gewinner der noch schnelleren Digitalisierung in der Corona-Krise, stand am Dienstag insgesamt eher unter Druck.

Entsprechend kamen auch andere Aktien von Pandemie-Profiteuren unter Druck, im Dax galt dies für Delivery Hero mit einem Minus von 1,2 Prozent.

Deutlicher zeigte es sich aber im MDax mit Kursrutschen vor allem bei Teamviewer und Hellofresh. Gute oder gemischte Quartalszahlen konnten hier den Aktien keinen Rückenwind geben, sie sackten um bis zu fünf Prozent ab. Bei Teamviewer enttäuschte die Umsatzentwicklung.

Nicht eindeutig war die Reaktion auf die Zahlen von Vonovia, die Papiere des Immobilienkonzerns drehten nach freundlichem Start mit 0,8 Prozent ins Minus. Hier hieß es am Markt, die Papiere würde gebremst von den derzeit steigenden Marktzinsen. Die können Bauen teurer machen und auf den Bewertungen von Immobilien lasten.

Die Papiere des Diagnostikkonzerns Qiagen waren derweil im MDax nach Zahlen eine positive Ausnahme mit Plus einem halben Prozent. Das Unternehmen hatte besser abgeschnitten als erwartet. Ein größerer Gewinner waren im MDax die Siemens Healthineers-Titel mit plus 1,2 Prozent.

