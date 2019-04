Anzeige

Börsen Dax verliert nach starker Vorwoche Nach einer siebentägigen Gewinnserie legen die Aktienmärkte eine Pause ein.

Frankfurt.Mit einer Rally um fast 500 Punkte oder gut vier Prozent war die vergangene Börsenwoche die stärkste seit Ende 2016.

Zum Start der neuen Woche ging es für den Dax um 0,47 Prozent auf 11.952,87 Punkte bergab. Der deutsche Leitindex kehrte damit unter die Marke von 12.000 Punkten zurück, die er in der Vorwoche erstmals seit Oktober wieder erobert hatte.

Auch der MDax zollte seiner jüngsten Rally etwas Tribut, er fiel um 0,42 Prozent auf 25.438,49 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone folgte dem mit einem Abschlag von 0,3 Prozent. In New York wird zudem der Dow Jones Industrial am Montag ebenfalls schwächer erwartet. Im Blick bleibt die Brexit-Entwicklung.

Unter den Verlierern im Dax waren Autowerte, darunter BMW und Continental mit Abgaben von 0,5 und 2 Prozent. Bei BMW bremste eine Rückstellung von rund einer Milliarde Euro für mögliche Kartellstrafen den Kurs. Bei Continental wurden die Verluste mit einer Analystenstimme in Zusammenhang gebracht.

Ein großer Verlierer im Dax waren ferner die SAP-Aktien, die mit einem 1,8-prozentigen Abschlag an ihre Flaute vom Freitag anknüpften. Für Unsicherheit unter den Anlegern sorgte zu Wochenbeginn der Abschied des für die wichtigen Cloud-Angebote zuständigen Vorstandsmitglieds Robert Enslin.

Für Henkel dagegen ging es an der Dax-Spitze in einem europaweit freundlichen Branchenumfeld um 1,5 Prozent nach oben. Auf der Aktionärsversammlung hatte der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern seine Ziele für 2019 und die Folgejahre bekräftigt, Tags darauf wartet nun auf die Anleger die nächste Dividendenauszahlung.

Im MDax zeigten sich die Aktien der Commerzbank mit Abgaben von etwa 2 Prozent besonders schwach. Hier liegt der der Fokus ungebrochen auf der Diskussion über eine Fusion mit der Deutschen Bank, deren Papiere im Dax um 0,8 Prozent fielen.