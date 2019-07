Anzeige

Börsen Dax vor Bilanzsaison fast unverändert Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Dienstag erst einmal zurückgehalten.

Dax-Kurve auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse.

Frankfurt.Im Dax waren die kleinen Gewinne zum Auftakt schnell verflogen und bis zum Mittag bewegte sich der deutsche Leitindex in einer engen Spanne um seinen Vortagesschluss.

Zuletzt stand er mit 0,08 Prozent ganz leicht im Minus bei 12.376,89 Zählern. Für den frühen Nachmittag wurden Quartalszahlen mehrerer US-Großbanken erwartet.

Wenig Veränderung gab es auch in den hinteren Börsenreihen: Der MDax der mittleren Werte trat zuletzt mit minus 0,10

Prozent bei 25.967,50 Zählern nahezu auf der Stelle. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam kaum vom Fleck.

Nach seiner sechstägigen Verlustserie hatte der Dax sich zu Wochenbeginn zwar wieder etwas fangen können. Der Rally an den US-Börsen, wo die Leitindizes am Vorabend neue Höchstkurse erklommen hatten, folgt das wichtigste deutsche Börsenbarometer jedoch weiterhin nicht. In den USA öffnen am Dienstag die drei Großbanken JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo ihre Bücher.

Im Dax standen am Mittag Lufthansa mit fast zweieinhalb Prozent Aufschlag an der Index-Spitze. Hier trieb die Aussicht auf eine geringere Zunahme der Kapazitäten in Europas Luftfahrtbranche. Der irische Billigflieger Ryanair hatte angekündigt an, im Sommer 2020 weniger Flugzeuge in Betrieb zu nehmen als bisher geplant.

Den Papieren der Deutschen Bank verschaffte ein positiver Kommentar der Ratingagentur S&P zum Konzernumbau ein Kursplus von zwei Prozent. Die Experten bezeichneten die Neuorganisation als nötig und zeigten sich überzeugt, dass das Management seine Ziele erreichen dürfte.

Seit dem Morgen hielten sich auch Bayer mit fast eineinhalb Prozent Aufschlag ganz oben in der Gunst der Anleger: Die Investoren erfreute, dass ein US-Richter eine von Geschworenen in einem Glyphosat-Prozess geforderte Strafe deutlich reduziert hat.