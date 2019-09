Anzeige

Börsen Dax vor Fed-Zinsentscheidung in ruhigem Fahrwasser Der Dax hat sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nur wenig bewegt.

Merken

Mail an die Redaktion Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt.

Der deutsche Leitindex rückte am Nachmittag um 0,16 Prozent vor auf 12.391,98 Punkte. Ein ähnliches Plus von 0,15 Prozent auf 25.996,32 Punkte verbuchte der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,13 Prozent hoch.

Negative Akzente setzten im Dax zur Wochenmitte die Deutsche Post und Beiersdorf mit Abschlägen von 1,5 beziehungsweise 1 Prozent. Bei der Deutschen Post lag dies an einer Prognosesenkung des US-Rivalen Fedex wegen der Handelskonflikte. Den Papieren des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf setzte eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs zu. Dagegen kam eine Hochstufung auf „Buy“ durch die US-Bank den Aktien des Chemiekonzerns Covestro mit plus 2,8 Prozent zugute.

Wirecard profitierten von Neuigkeiten zur Softbank-Kooperation. Wie der Zahlungsabwickler mitteilte, wurde mit einer Tochter des japanischen Konzerns eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet - nebst einer mit dem Softbank-Deal verbundenen Ausgabe einer Wandelanleihe. Am Markt hieß es, die Mittel könnten nun in neue Investitionen und mögliche Aktienrückkäufe fließen. Die Aktien gewannen mehr als 3 Prozent. Das reichte für den ersten Platz im Dax.

Die Aktien von Bechtle reagierten auf den Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters positiv. Sie gewannen als Top-Wert im MDax zuletzt mehr als zweieinhalb Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Vortag auf minus 0,50 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,04 Prozent auf 145,67 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,23 Prozent auf 173,23 Zähler. Der Euro gab vor den wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Fed nach und kostete zuletzt 1,1057 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1026 Dollar festgesetzt.