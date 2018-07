Börsen

Dax knüpft an Vortagesgewinne an - US-Börsen stützen

Die in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Importe und Pekings Vergeltungsmaßnahmen haben den Dax am Freitag kalt gelassen. Positive Impulse lieferte dagegen der stärker als erwartet ausgefallene Stellenzuwachs in den USA im Juni samt der davon profitierenden US-Börsen.