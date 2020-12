Anzeige

Aussenansicht Dem Handwerk die Treue halten Die Branche hat sich in der Krise als verlässlich erwiesen. Nun geht es darum, die Rahmenbedingungen zu verbessern.

Von Dr.Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz

Regensburg.Ein von Corona geprägtes Jahr liegt hinter uns, und die Pandemie hat auch im ostbayerischen Handwerk deutliche Spuren hinterlassen. Je nach Branche und Geschäftsmodell fällt die Betroffenheit bei den Betrieben unterschiedlich aus. Auch wenn sich in den Sommermonaten eine leichte Entspannung abgezeichnet hat, spitzt sich die Lage mit dem verschärften Lockdown deutlich zu. Die Kluft zwischen Normalität und Krise reißt wieder auf.

Doch eines hat das Handwerk in den letzten Monaten stets bewiesen: Auf den Wirtschaftszweig ist immer Verlass, und er ist weiterhin für seine Kunden da. Schon wie in der Finanzkrise vor über zehn Jahren ist das Handwerk der Stabilitätsanker in der Region. Die Betriebe und ihre Mitarbeiter haben flexibel und besonnen reagiert, Sicherheitskonzepte entwickelt, sie haben Kundenaufträge weiterhin zuverlässig erfüllt, Mitarbeiter gehalten und junge Menschen ausgebildet.

Was die knapp 39.000 Handwerksbetriebe in Ostbayern auszeichnet, ist ihr großer Kampfgeist. Dieser Einsatz für die Gesellschaft und die Wirtschaft ist nicht selbstverständlich, weshalb unsere Hochachtung und unser Dank an die Betriebsinhaber und ihre Teams geht.

Mit Blick auf die kommenden Monate liegen zwei große Aufgaben vor uns: die Pandemie bewältigen und die Wirtschaft wieder auf Kurs bringen. Unsere Handwerker werden natürlich auch in Zukunft ihren Beitrag leisten. Sie haben das Rüstzeug. Dazu benötigen sie allerdings gute Rahmenbedingungen. Entscheidend wird sein, ob das Handwerk weiterhin Aufträge bekommt. Hier fällt der öffentlichen Hand eine tragende Rolle zu. Ob es Renovierungsarbeiten in Schulen oder energetische Sanierungen im Rathaus sind – jeder öffentliche Auftrag hilft, Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. So appelliere ich auch an die Kunden, ihrem Handwerker die Treue zu halten.

Und auch beim Thema Digitalisierung müssen wir weiterkommen. Corona hat deutlich gemacht, wo es bislang hapert. Beispielsweise sollte die öffentliche Verwaltung schneller digitalisiert sowie beim Breitband- und Mobilfunkausbau noch mehr aufs Gas gedrückt werden. Genauso beim Bürokratieabbau: Eine Verschlankung bürokratischer Anforderungen wäre ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif und leicht umzusetzen, denn die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Wir brauchen hier schnelle Entscheidungen und Umsetzungen.