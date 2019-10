Anzeige

Mobilität Der Airportliner feiert ein Jubiläum Seit 15 Jahren gibt es das Regensburger Unternehmen. Es sorgt für eine Anbindung Ostbayerns an den Münchner Flughafen.

Von Martina Groh-Schad

Der Airportliner feiert 15-jähriges Firmenjubiläum.

Regensburg.Es begann im Treppenhaus seines Privathauses, erinnert sich Firmengründer Lothar Ammelounx an die Anfänge. Ein richtiges Büro fehlte, aber die ersten 15 Mitarbeiter waren schnell gefunden. „Meine Frau hatte immer ein gutes Gespür für zuverlässige Leute“, sagt der Firmenchef des Familienunternehmens und verweist darauf, dass seine Chauffeure noch nie unpünktlich gewesen seien. Nicht mal an einen Strafzettel kann sich der Firmenchef erinnern – eine Leistung bei heute 150 Mitarbeitern der GmbH und Co. KG und jährlich vier Millionen gefahrenen Kilometern.

Wie soll das gehen? Die moderne Technik mache es möglich. Ammelounx betont, stets auf die neuesten Entwicklungen zu schauen. Längst seien seine Fahrzeuge, allesamt von Mercedes, mit der nötigen Technik ausgerüstet, damit keiner seiner Chauffeure zu schnell fahren könne. „Mehr als 130 Stundenkilometer gehen nicht“, sagt er. Als Testpartner von Mercedes teste er alle Neuerungen mit seinen Mitarbeitern aus.

Umweltschutz sei für ihn schon immer ein zentrales Thema gewesen, betont er und nutzt sein 15-jähriges Firmenjubiläum, um die Bundestagsabgeordnete Dr. Astrid Freudenstein ans Steuer eines nagelneuen Mercedes Benz EQ 400 zu bitten, den er nun zu seiner Flotte zählt. „400 Kilometer schafft er“, berichtet er über das Elektrofahrzeug.

Zentrale Frage bei der Gründung des Unternehmens sei gewesen: Wie bekommen wir die vielen Geschäfts- und Privatleute zum Flughafen ohne die Regensburger Straßen zu verstopfen? Der ehemalige Rennfahrer Ammelounx setzte darauf, mehrere Leute gleichzeitig zu transportieren und hatte damit von Anfang an die IHK Regensburg an seiner Seite. Zum Firmenjubiläum überreichte Geschäftsführer Dr. Martin Kammerer eine Urkunde. „Sie verzeichnen keinen einzigen Unfall und keinen Personenschaden“, zeigte sich Kammerer beeindruckt.

Zuverlässigkeit gepaart mit Pünktlichkeit machten den Erfolg seines Unternehmens aus, dessen Mitarbeiterzahl mit den Jahren rasant gewachsen sei, sagt Ammelounx. Er betont: „Wir haben in den vergangenen 15 Jahren keinen einzigen Gast am Flughafen stehen lassen.“

Hinzu komme noch die Wertschätzung, die er seinen Mitarbeitern entgegen bringe. Das beginne schon bei der Tätigkeitsbezeichnung, erklärt Ammelounx‘ Sohn Alexander, der als BWL-Student inzwischen in vielen Bereichen mitmischt: „Wir beschäftigen Chauffeure und keine Fahrer“, sagt er. Sein Vater betont in seiner Rede, wie wichtig die Mitarbeiter für den Erfolg seines Unternehmens seien.

Ein weiterer Faktor sei der Preis. „Der muss stimmen“, betont Unternehmer Ammelounx. Dies sei seinem Unternehmen von Anfang an gelungen. Astrid Freudenstein lobte sein Mobilitätskonzept und das Bestreben, neue umweltverträgliche Fahrzeuge zu testen. „Wir können uns im Bund viel von ihnen abschauen“, sagt die CSU-Politikerin.