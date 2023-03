Demo in Straubing Der erste Eindruck vom neuen BMW-Werk: Visualisierte Pläne vorgestellt von Regina Ehm-Klier

Die erstmals am Freitagnachmittag veröffentlichte vorläufige Visualisierung vermittelt einen Eindruck vom neuen Werk zur Produktion von Hochvoltbatterien, das BMW plant. Hier trägt es den Namen „Werk Irlbach/Straßkirchen". (Visualisierung: BMW Group)

Protest an oberer Stelle: Die Anwesenheit von Ministerpräsident Markus Söder bei der Eröffnung des Nawarenum in Straubing nutzten Demonstranten, um gegen das BMW-Werk im nahen Straßkirchen zu protestieren. (Foto: Bäumel-Schachtner)

Straßkirchen.So in etwa soll das neue Werk aussehen, das BMW in Irlbach/Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) plant. Am Freitagnachmittag stellte der Autohersteller erstmals öffentlich eine visualisierte Darstellung in 3D, die einen Eindruck vermittelt.

Den ganzen Nachmittag über können sich Anwohner und Interessierte an Themeninseln in der Sporthalle Straßkirchen über das Vorhaben informieren. Vor Ort ist auch die Bürgerinitiative „Lebenswerter Gäuboden“, die bereits ein Bürgerbegehren gegen den Bau angekündigt hat.

Demo in Straubing

Unterdessen fand am Vormittag in Straubing eine Demonstration gegen das geplante BMW-Werk statt. Die Anwesenheit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nutzten die Gegner, um auf ihren Protest aufmerksam zu machen.

BMW hat vor wenigen Wochen 100 Hektar Grund im Gäuboden gekauft und will hier eine Fabrik errichten, in der Hochvoltbatterie-Speicher für E-Fahrzeuge produziert werden. Diese mehrere hundert Kilogramm schweren Speicher werden dann an die bayerischen Autoproduktionsstandorte Dingolfing, Regensburg und München geliefert.