electronica 2022 Der Fahrer wird zum Passagier: die Zukunft der Automobilität von Jan-Lennart Loeffler

Eine winzige Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren: Matthias Halsband mit dem neuen Radar -Transceiver von Infineon

Der Sitz erkennt den Fahrer: Mohammad Kabany von B-Horzion auf dem „smarten" B-Neo-Fahrersitz.

Projiziert Warnsignale auf die Straße: Amy Flécher zeigt das dynamische Fahrlicht von ams-Osram

München/Regensburg.Sie ist der weltweit wichtigste Branchentreff für Elektronik: die Messe electronica in München. Hier sind die Vordenker und Marktführer der Elektronikbranche vertreten. Darunter auch Firmen, die in Regensburg forschen, entwickeln und produzieren. Dabei sind nicht nur die großen Namen vertreten. Die Mittelbayerische hat sich einige Neuheiten angeschaut.

Auf die Frage, in welchen Entwicklungen von ams-Osram Know-how aus Regensburg drin steckt, muss Amy Flécher am Stand des des Halbleiter- und Leuchtmittelherstellers nicht lange überlegen. Sie zeigt uns das „Dynamic Forward Lighting“-System. Es beruht auf leistungsstarker LED-Technik. „Das wurde in Regensburg entwickelt“, sagt die Leiterin der Unternehmenskommunikation von ams-Osram.

Die Neuentwicklung mit dem Namen EVIYOS ermöglicht das dauerhafte Fahren mit Fernlicht – ohne den Gegenverkehr zu blenden. Die LED-Scheinwerfer erkennen entgegenkommende Fahrzeuge und schalten die entsprechenden Pixel automatisch ab. Die gleiche Technik erkennt auch Hindernisse auf der Straße. Warnsignale kann das Fahrlicht direkt auf die Straße projizieren.

Sekundenschlaf verhindern

Mehr Sicherheit soll auch die Kameratechnik für den Innenraum bringen. Ein „Driver Monitoring System“ kann Kopfhaltung und Augenposition des Fahrers bestimmen. „Es erkennt, wenn der Fahrer müde wird“, erklärt Flécher. So kann zum Beispiel ein gefährlicher Sekundenschlaf am Steuer verhindert werden.

Ebenfalls auf den Fahrer ausgerichtet ist die neueste Entwicklung des Sinzinger Unternehmens B-Horizon: ein Fahrzeugsitz mit smarten Sensoren. Das erst 2017 gegründete Unternehmen ist zum zweiten Mal auf der electronica. Für die Halbleiterexperten aus Sinzing ist Sensorik „das zweite Standbein“. Am Stand präsentiert B-Horizon-Geschäftsführer Mohammad Kabany den Fahrzeugsitz.

Der B-Neo Car Seat erkennt Gewicht, Druckverteilung, Temperatur, Körpermaße und Bewegungsmuster, wie B-Horizon-Sprecherin Helena Nefe erklärt. „Die Lehne kann sogar die Atemfrequenz des Fahrers erkennen.“ „Das System merkt auch genau, wer Platz genommen hat“, sagt Nefe. So könne es zum Beispiel gespeicherte Einstellungen mit dem Körperabdruck abrufen, die für den jeweiligen Fahrer hinterlegt sind.

„Intelligente Sensoren werden im Fahrzeuginnenraum und insbesondere im Sitz zunehmend benötigt“, ist Kabany überzeugt. Diese seien von essenzieller Bedeutung für die nächsten Stufen des automatisierten Fahrens. „Im Auto der Zukunft wird der Sitz bleiben, auch wenn das Lenkrad irgendwann wegfällt“, sagt Nefe. Bis der auf der electronica vorgestellte Prototyp zur Serienreife gelangt, wird es nach Einschätzung von Nefe wohl noch zwei bis drei Jahre dauern. Man sei bereits im Gespräch mit Autoherstellern.

Bis die ersten Autos serienmäßig mit dem neue Radar-Transceiver – eine Kombination von Sender und Empfänger in einem Chip – von Infineon vom Band laufen wird es auch noch gut zwei Jahren dauern. Matthias Halsband, Vice President Automotive Radar Products, hat einen Prototyp des gut einen halben Zentimeter großen Transceiver in dem schon drei Jahre Entwicklung drin stecken, dabei.

„Das Gehäuse dafür wurde in Regensburg entwickelt“, sagt Halsband. Regensburg sei „einer der Radarstandorte“ im Unternehmen. Dort beschäftigt der Halbleiterhersteller zurzeit über 3000 Mitarbeiter und will noch wachsen.

Die Technologie wird vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens immer wichtiger. „Radar ist bei den Bremsassistenten die Technologie der Wahl“, erklärt Halsband. Insbesondere Radartechnologie, die auch querenden Verkehr – dazu gehören Fußgänger und Radfahrer – zuverlässig erkennen kann, wird künftig gefragt sein. Es sein ein großes Momentum im Markt, der sich – nach Infineon-Berechnungen – bis zum Jahr 2027 mehr als verdoppeln wird. „Das Wachstum kommt aus dem Eckradar“, sagt Halsband.

Technologie setzt sich durch

Ein großer Trend zeigt sich bei diesen Neuentwicklungen. Der lautet – natürlich auf branchenüblichem Englisch – „from driver to passenger“. Der Fahrer bekommt also nicht mehr nur wichtige Informationen oder Warnungen angezeigt und muss dann entsprechend reagieren. Die Technik interagiert künftig mehr mit dem Fahrer und wird übernimmt dessen Aufgaben. Der Fahrer wird zum Passagier. So wie sich heute schon in der Automobilindustrie Spurhalteassistenten oder Abstandswarner nicht nur in Premium-Modellen, sondern auch im Massengeschäft etabliert haben, werden dies in wenigen Jahren viele smarte Sensoren, Lichter, Sitze und Hochleistungsradare sein.

Das Lenkrad wird es noch einige Zeit geben. Und der Weg zum vollständig autonomen Fahren ist noch weit, doch die Unternehmen – auch in Regensburg – gehen ihn immer schneller.