Recht Der Job in Zeiten des Coronavirus Welche Ersatzansprüche haben Arbeitnehmer, Freiberufler und Selbstständige? Ein Regensburger Jurist klärt auf.

Rechtsassessor Johannes Makepeace ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg

Mail an die Redaktion "Geschlossen" steht auf einem Schild an der Tür eines Restaurants, das wie viele Geschäfte wegen der Corona-Pandemie schließen musste. Foto: Daniel Karmann/dpa

Regensburg.Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Täglich werden neue Infektionszahlen bekannt und Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen. Geschäfte und Betriebe müssen schließen, viele Menschen werden teils unfreiwillig nach Hause geschickt, um sich in Quarantäne zu begeben. Da viele nicht mehr arbeiten können und dürfen, stellt sich die Frage, welche Ansprüche bestehen, etwa ob Arbeitnehmer ihr Gehalt wie gewohnt weiter ausbezahlt bekommen. Stark betroffen sind vor allem Selbstständige und Freiberufler, die aufgrund der getroffenen Einschränkungen Angst um ihre Existenz haben.

Die Bundesregierung und die Länder planen zwar Erleichterungen einzuführen, die wohl zu Gunsten der Arbeitnehmer und Selbstständigen ausfallen werden. Unter anderem wurden bereits die Voraussetzungen für Kurzarbeit gelockert und die Bayerische Staatsregierung hat ein Soforthilfeprogramm eingerichtet. Antragsberechtigt sind aber momentan nur gewerbliche Unternehmen und Freiberufler, die eine Betriebs- oder Arbeitsstätte betreiben, also selber Arbeitgeber sind. Alternativ wurden und werden erleichterte Kreditaufnahmen und Darlehensprogramme angeboten. Auch wenn die Konditionen bessere sind, müssen Kredite zurückgezahlt werden.

Am Donnerstag wurde jedoch bekannt, dass die Bundesregierung plant, ein Hilfspaket für Solo-Selbständige und Solo-Freiberufler zu schnüren – also auch für Künstler und Musiker. Wie genau diese Änderungen und Maßnahmen ausfallen werden, bleibt aber weiterhin abzuwarten. Dieser Beitrag soll daher einen Überblick geben über die derzeit bestehenden Rechte und Ansprüche von Arbeitnehmern, Freiberuflern und Selbstständigen.

Welche Rechte haben Arbeitnehmer?

I. Wann muss der Arbeitgeber weiterzahlen?

Grundsätzlich trägt der Arbeitgeber das finanzielle (Betriebs-)Risiko, wenn er selber entscheidet, den Betrieb zu schließen und die Arbeitnehmer etwa aus Vorsicht freistellt und nach Hause schickt. Das ergibt sich aus § 615 BGB. Mit anderen Worten: Der Arbeitnehmer könnte ja theoretisch arbeiten – zum Beispiel trotzdem Unterricht geben oder ins Büro kommen –, der Arbeitnehmer ist ja „leistungsfähig“ und „leistungswillig“. Aber der Arbeitgeber will es nicht und sperrt den Arbeitnehmer daher selbstbestimmt aus.

Etwas anders ist dies – aber für den Arbeitnehmer vorerst im Ergebnis gleich – bei einer behördlichen Anordnung, dass nicht mehr gearbeitet werden darf (wie in staatlichen Schulen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Museen und Theatern). In diesem Fall bleibt dem Arbeitgeber nichts anderes übrig, als den Betrieb aufgrund der angeordneten Quarantäne einzustellen. Der Arbeitnehmer hat dann einen Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Entschädigung aus § 56 Absatz 1 und Absatz 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer die ersten sechs Wochen weiterzubezahlen. Der Arbeitgeber kann dann seinerseits vom Staat Ersatz verlangen, indem er einen Antrag bei der zuständigen Behörde stellt.

Vom Beginn der siebten Woche an muss der Arbeitgeber nicht mehr zahlen. Dann hat der Arbeitnehmer aber einen eigenen Entschädigungsanspruch gegen den Staat nach § 56 IfSG, und zwar in Höhe des Krankengeldes nach § 47 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, soweit der Verdienstausfall die für die gesetzliche Krankenversicherungspflicht maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt. Diesen Anspruch muss der Arbeitnehmer aber selbst bei der zuständigen Behörde beantragen.

II. Wann muss der Arbeitgeber nicht zahlen?

Aber Vorsicht: Keinen Anspruch hat der Arbeitnehmer, wenn er selbst entscheidet, nicht zur Arbeit zu gehen – zum Beispiel aus Angst sich anzustecken oder weil er das eigene Kind für längere Zeit zu Hause betreuen möchte, weil die Schule, die Kita oder der Kindergarten geschlossen sind. Allenfalls für einen kurzen Zeitraum und wenn es keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit gibt, kann der Arbeitnehmer der Arbeit fernbleiben, ohne seinen Vergütungsanspruch zu verlieren. Der Arbeitgeber sollte aber in jedem Fall informiert werden.

Das heißt, nur wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer „aussperrt“ oder der Staat Quarantäne für die konkrete Arbeitsstätte offiziell anordnet, darf der Arbeitnehmer zu Hause bleiben und wird zumindest vorübergehend weiterbezahlt. Um den Lohnanspruch nicht zu verlieren, empfiehlt es sich in diesen Fällen nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber, von zu Hause aus zu arbeiten (Home-Office), Auswärtstermine einzustellen und so weiter. Selbstverständlich kann der Arbeitnehmer Urlaub beantragen; hat er keinen Urlaubsanspruch mehr, besteht nach Absprache mit dem Arbeitgeber noch die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen und von der Arbeit freigestellt zu werden.

Bleibt der Arbeitnehmer jedoch gesund und unentschuldigt zu Hause, ohne dass ein behördliches Verbot besteht, kann das unter Umständen sogar eine außerordentliche Kündigung begründen.

III. Wer zahlt im Falle einer Erkrankung?

Etwas anderes gilt selbstverständlich, wenn der Arbeitnehmer an Covid-19 erkrankt und aufgrund der Erkrankung nicht arbeiten kann. In diesem Fall ist der Arbeitgeber unverzüglich über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren. Auch dann hat er einen sechswöchigen Anspruch auf Lohnfortzahlung nach § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz. Dauert die Krankheit länger als sechs Wochen, entfällt zwar die Entgeltfortzahlungspflicht des Arbeitgebers. Arbeitnehmer, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, haben jedoch anschließend Anspruch auf Krankengeld, das von der gesetzlichen Krankenkasse maximal 72 Wochen ausbezahlt wird. Besteht aber ein behördliches Beschäftigungsverbot, ist der Anspruch nach § 56 IfSG auch in diesem Fall vorrangig.

Erkrankt das eigene Kind und besteht keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit, kann der Arbeitnehmer in der Regel zumindest vorübergehend – das heißt nur für wenige Tage – von der Arbeit fernbleiben, ohne seinen Lohnanspruch zu verlieren, § 616 Satz 1 BGB. Dieser Anspruch kann allerdings im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden. Ist der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert, besteht nach § 45 Absatz 3 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch die Möglichkeit, sich unbezahlt freistellen zu lassen, wenn das erkrankte Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nicht anderweitig betreut werden kann. In diesem Fall kommt ein Anspruch auf Krankengeld gegen die gesetzliche Krankenkasse in Betracht.

Auf was Selbstständige und Freiberufler achten sollten

Da Selbstständige keinen Arbeitgeber haben, ist auch kein Privater verpflichtet, Selbstständige und Freiberufler weiter zu bezahlen.

Selbständige haben, wenn eine Quarantäne offiziell behördlich angeordnet wird, einen direkten Entschädigungsanspruch nach § 56 Infektionsschutzgesetz, den sie bei der zuständigen Behörde geltend machen können – aber auch müssen. Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall; da Selbstständige kein Arbeitsentgelt bekommen, ist grundsätzlich ein Zwölftel des Einkommens (§ 15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) zugrunde zu legen (Durchschnittseinkommen). Zusätzlich erhalten Selbstständige Ersatz der in der Zeit des Arbeitsausfalls weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in angemessenem Umfang nach § 56 Absatz 4 IfSG; diese sind nachzuweisen.

Ab der siebten Woche wird der Ersatz wiederum nur in Höhe des Krankengeldes gewährt (siehe oben). Wichtig ist, die Entschädigung in jedem Fall zu beantragen.

Auch hier gilt, dass der staatliche Entschädigungsanspruch nur besteht, wenn der Selbstständige aufgrund behördlicher Anordnung tatsächlich an der Arbeit gehindert wird. Das behördliche Verbot muss sich also direkt an den Betrieb oder die Einrichtung des Selbstständigen richten. Geht der Selbstständige seiner Tätigkeit etwa aus Angst sich anzustecken nicht nach, ohne dass ein behördliches Verbot besteht, hat er keinen Entschädigungsanspruch. Dies gilt auch, wenn zum Beispiel der Auftraggeber, Kunde oder Privatschüler den Selbstständigen bitten, seine Tätigkeit einzustellen, auch wenn kein Betriebsverbot vorliegt; dies ist letztendlich das allgemeine Berufsrisiko eines Selbstständigen und der entscheidende Unterschied zum Arbeitnehmer, der seinen Lohnanspruch gerade nicht verliert, wenn der Arbeitgeber selber bestimmt, den Betrieb einzustellen (siehe oben). Daher sollte der Selbstständige versuchen, seine Tätigkeit anderweitig aufrechtzuerhalten – zum Beispiel durch Home-Office oder Unterricht via Video (Skype, FaceTime) –, die Begleichung offener Rechnungen einzufordern und wenn möglich Betriebsausgaben zurückzustellen.

Zusätzlich können steuerpflichtige Selbstständige eine Herabsetzung der getätigten Vorauszahlungen beim zuständigen Finanzamt beantragen, da die Gewinnerwartung aufgrund der Einschränkungen durch den Corona-Virus voraussichtlich sinken wird. Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus bieten die Finanzämter zudem an, Steuerzahlungen zu stunden. Auch die Steuerstundung muss beantragt werden.

Eine Erkrankung des Selbstständigen an Covid-19 wird wie jede andere Erkrankung behandelt. Hier kommt es darauf an, ob sich der Selbstständige mit Anspruch auf Krankengeld versichert hat.

Die Bundesregierung hat jedoch das Dilemma insbesondere der Solo-Selbstständigen erkannt und plant daher ein Hilfspaket zur Verfügung zu stellen. Der formelle Beschluss soll am Montag folgen. Die genaue Ausgestaltung des Hilfspakets bleibt daher (noch) abzuwarten.

Antragsfrist und zuständige Behörde

Der jeweilige Antrag auf staatliche Entschädigung nach dem IfSG ist innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der Tätigkeit oder spätestens nach dem Ende der Absonderung zu stellen. In Bayern zuständig sind die Bezirksregierungen; für Regensburg somit die Regierung der Oberpfalz.

